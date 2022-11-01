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О полезных качествах тюменских терм рассказали в новом видео Visit Tyumen

Общество, 15:01 01 ноября 2022

скриншот видео Visit Tyumen | Фото: скриншот видео Visit Tyumen

О том, какими качествами обладают термы Тюменской области, рассказали в новом ролике команды Visit Tyumen "Термальные источники — наследники древнего моря". Видео опубликовали на YouTube-канале к предстоящему открытию термального сезона в регионе.

Миллионы лет назад на территории, где сейчас простирается регион, плескалось Западно-Сибирское море. Древний водный бассейн обеспечивает запасы термальной минеральной воды. Зимой источники дают удивительный контраст — температура воды составляет +36-45 градусов.

"По всей Тюменской области находятся источники именно натриево-хлоридных, йодо-бромных вод. Йод благоприятно воздействует на работу щитовидной железы. Бром успокаивает. Содержание именно этих двух компонентов — йода и брома — оказывает хорошее воздействие на организм, они сбалансировано восстанавливают потенциал, силы", — рассказала заместитель главного врача Siberia resort and SPA, врач-физиотерапевт Фиалида Шумасова.

В Тюменской области насчитывается более 20 комплексов. Температура, состав и цвет термальных источников зависят от местоположения и глубины скважины.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , отдых , термальные источники

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