Медики учат жителей Тюмени оказывать первую помощь

| Фото: из сообщества "Станция скорой медицинской помощи г. Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Станция скорой медицинской помощи г. Тюмени" во ВКонтакте (архив)

По два занятия в неделю в среднем проводят сотрудники станции скорой медицинской помощи Тюмени для жителей областной столицы. Это организованные выезды на предприятия, вечерние занятия и экскурсии на подстанции.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта "Первая помощь" Ирина Бердюгина, работа идет по нескольким направлениям. Фельдшеры или врачи скорой помощи приезжают на предприятия в оговоренное время и показывают, как провести реанимацию на манекене, затем всех желающих ждет тренировка.

Также отдельно формируют вечерние группы до 30 человек, куда нередко входят пенсионеры и матери в декретном отпуске. Их собирают на мастер-классах в молодежных мультицентрах и коворкингах. Для горожан специалисты проводят занятия по реанимации, остановке кровотечения, извлечению инородного тела из дыхательных путей.

Еще одно направление работы в рамках проекта ориентировано на школьников. Это экскурсии на подстанцию скорой помощи на ул. Вьюжной. Сюда же приходят и многодетные семьи. Юные горожане узнают о нюансах работы медиков, оснащении автомобилей реанимации.

"Любая встреча заканчивается тренировкой на манекене. Это самая главная практика. Мы учим накладывать жгуты при артериальном кровотечении, делать непрямой массаж сердца, если оно остановилось. Безопасность очевидца - тоже на первом месте. Мы проговариваем это на каждом этапе оказания помощи, рассказываем, как действовать в некоторых ситуациях. Например, в случае ДТП необходимо сначала выставить аварийные знаки. Бросаться оказывать первую помощь, не убедившись в собственной безопасности, чревато последствиями для самого очевидца", — поделилась Ирина Бердюгина.

Бесплатные практические занятия станция скорой медицинской помощи проводит с 2014 года. В пандемию пришлось немного сбавить обороты, но и тогда медики не прекращали рассказывать горожанам об оказании первой помощи, для этого были запущены онлайн-встречи совместно с сотрудниками МЧС.

"Акцент делаем на практику. Можно посмотреть много роликов в интернете, знать теорию, но на практике все оказывается иначе. Часто люди стесняются и боятся даже на занятиях. А при тренировке у них возникает понимание того, как надо двигаться. Плюс тело запоминает - работает мышечная память. Это и есть главный ключ к эффективной помощи в экстренной ситуации. Натренированный человек точно будет действовать правильно", — сказала Ирина Бердюгина.

Она убеждена в том, что эти знания нужно постоянно освежать. Лучше проходить обучение и повторять информацию хотя бы раз в полгода.

Подать заявку на участие в мастер-классах руководители предприятий, организаций и желающие тюменцы могут, написав в сообщество "Станция скорой медицинской помощи г. Тюмени" во ВКонтакте.

Инна Пахомова