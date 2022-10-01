В Тюмени в 2023 году на Туре появится кафе на воде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новое стоячее судно в формате "кафе на воде" появится у Тюменской судоходной компании в 2023 году, рассказала кореспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по связям с общественностью фирмы Ольга Лузина.

"Планы на расширение бизнеса есть всегда. У нас готовится новая площадка — стоячее судно. Планируем поставить его в работу в следующем году. Судно будет представлять из себя кафе на воде. Там же будет площадка для артистов, люди могут не только прийти, чтобы перекусить здесь, но и послушать музыкальную программу", — сказала она.

Есть и планы, касающиеся интересных мероприятий на борту теплоходов. В 2023 году горожан хотят порадовать концертами профессиональных артистов на воде. Судоходная компания открыта к предложениям по поводу отдыха на воде, интересных программ от сторонних организаций.

На площадке баржи, расположенной на правом берегу Туры, планируется открыть "Вернисаж на набережной", где тюменские художники смогут выставлять свои работы. Туристы, посещающие областную столицу могут увезти на память какой-либо подарок, ассоциирующийся с городом. К реализации идеи в Тюменской судоходной компании планируют приступить с апреля 2023 года. Возможно, оборудуют площадку для художников, которая станет работать непосредственно на набережной.

Инна Пахомова