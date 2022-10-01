Детские площадки и деревья появились в обновленном дворе на улице Монтажников в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современные разновозрастные детские площадки, воркаут-зона, заасфальтированные дорожки, новые скамейки и деревья появились после благоустройства во дворе дома №16 по ул. Монтажников в Тюмени. Приемка объекта состоялась 25 октября.

Работы по благоустройству начались здесь в 2021 году. Проектную документацию выполнили вместе с местными жителями, подчеркнул директор службы заказчика Восточного административного округа Иван Богданов. Общая площадь благоустройства составила 11 тыс. 500 квадратных метров.

"Все решения – это пожелания жителей. Проектировщик наложил все это на действующие нормативы и воплотил в жизнь в этом году", – сказал он.

Иван Богданов отметил, что жители всегда хотят видеть много парковочных мест и дороги. Но комплексное благоустройство подразумевает не только асфальтирование, но и оборудование детских площадок. Во дворе предусмотрели два вида покрытия – песчаное и травмобезопасное. Детские площадки рассчитаны на разный возраст. Есть конструкции, напоминающие бревна, для подростков. Неподалеку для интересующихся спортом оборудовали воркаут-зону.

Представители старшего поколения после прогулки могут присесть и отдохнуть на парковой качели. С нее же удобно будет наблюдать за внуками, играющими на площадке с песчаным покрытием. Всего здесь появились 18 новых скамеек и 17 урн.

"У меня прекрасные впечатления от двора. Не сравнить с тем, что было раньше, до благоустройства", – поделилась одна из жительниц дома.

В распоряжении автомобилистов теперь парковка на более чем 70 мест. Отдельное внимание во дворе уделили озеленению. Здесь в дополнение к существующим высадили 18 деревьев, среди которых ель, липы, пирамидальные тополя, яблони, 122 кустарника пузыреплодника красного и семь штук пузыреплодника зеленого.

Заместитель директора по благоустройству "УК по содержанию жилищного фонда" Людмила Квашнина заметила, что двор нуждался в благоустройстве. По ее словам, местные жители очень довольны работой.

"Тротуаров как таковых вообще не было, только узкие проезды по 3,5 метра, которые нормативу не соответствовали. Асфальтовое покрытие пришло в негодность. Детских площадок здесь тоже не было, тропиночная сеть практически отсутствовала. Сейчас у нас комфортно: широкие проезды, парковки, детские площадки и воркаут-зона", – сказала она.

Отметим, благоустройство территории выполнили в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тюмени на 2019-2025 годы", утвержденной администрацией города.

Инна Пахомова