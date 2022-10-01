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Новую программу "Хуторские вести" представит тюменский театр "Яр-Хмель"

Общество, 17:08 21 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Новую программу "Хуторские вести" представит театр казачьей песни "Яр-Хмель" во Дворце национальных культур "Строитель" 22 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области. Начало в 15 часов.

В программе: походные казачьи песни, лирические о любви и Родине. "Своей целью коллектив ставит возрождение интереса к самобытной культуре казачества, сохранение и популяризацию песни донских, терских, кубанских, забайкальских и сибирских казаков", — рассказали организаторы.

Театр казачьей песни "Яр-Хмель" участвовал в фольклорных экспедициях по сбору материала культуры и быта сибирских казаков районов юга Тюменской области. Они побывали в Вагайском, Тюменском, Ялуторовском, Ярковском, Ишимском, Казанском районах. Коллектив ведет большую работу по пропаганде казачьей культуры среди многонационального населения региона.

Руководитель коллектива - заслуженный работник культуры РФ Маргарита Кокорина, аккомпаниатор - Петр Фрезе.

Возрастное ограничение: 6+.

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# казаки , театры

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