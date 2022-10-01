  • 21 октября 202221.10.2022пятница
  • USD61,5018
    EUR60,4371
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Артист ансамбля "Зори Тюмени" – лауреат международного конкурса сольного танца

Общество, 13:48 21 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Артист тюменского коллектива "Зори Тюмени" Александр Пьянков стал лауреатом второй степени XIII Международного фестиваля-конкурса сольного танца им. Махмуда Эсамбаева, который прошел в Грозном 15-18 октября. Он представил на суд жюри два номера, один из которых поставили специально для выступления в Чеченской Республике, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Главный балетмейстер ансамбля "Зори Тюмени" Валерий Арцер рассказал, что Александр показал на конкурсе зарисовку "Ухажер" и хореографическую исповедь "Покаяние". Последний номер поставили специально для конкурса. Помимо танцевальных находок интересно и музыкальное оформление, в "Покаянии" использована песня на стихи Сергея Есенина "Не жалею, не зову, не плачу".

"В фонограмму мы добавили балалайку, чтобы убрать излишнюю романсовость. На наш взгляд, включение этого музыкального инструмента больше подчеркивает тему русской культуры, которую стремился передать известный поэт", — поделился Валерий Арцер.

Напомним, в 2021 году коллектив также привез награду из Грозного. Виктория Власова и Евгений Лобанов удостоились звания лауреатов первой степени в номинации "Парный танец". Они исполнили два номера – "Шла Девица за водой" и "Почему все не так".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# артисты , Зори Тюмени , культура

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 21.10.2022Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки от тюменцев
13:48 21.10.2022Артист ансамбля "Зори Тюмени" – лауреат международного конкурса сольного танца
13:37 21.10.2022SMART-амбулаторию откроют в с. Байкалово Тобольского района
13:26 21.10.2022В Тюменской области собрали рекордные 2 млн тонн зерна