Артист ансамбля "Зори Тюмени" – лауреат международного конкурса сольного танца

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Артист тюменского коллектива "Зори Тюмени" Александр Пьянков стал лауреатом второй степени XIII Международного фестиваля-конкурса сольного танца им. Махмуда Эсамбаева, который прошел в Грозном 15-18 октября. Он представил на суд жюри два номера, один из которых поставили специально для выступления в Чеченской Республике, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Главный балетмейстер ансамбля "Зори Тюмени" Валерий Арцер рассказал, что Александр показал на конкурсе зарисовку "Ухажер" и хореографическую исповедь "Покаяние". Последний номер поставили специально для конкурса. Помимо танцевальных находок интересно и музыкальное оформление, в "Покаянии" использована песня на стихи Сергея Есенина "Не жалею, не зову, не плачу".

"В фонограмму мы добавили балалайку, чтобы убрать излишнюю романсовость. На наш взгляд, включение этого музыкального инструмента больше подчеркивает тему русской культуры, которую стремился передать известный поэт", — поделился Валерий Арцер.

Напомним, в 2021 году коллектив также привез награду из Грозного. Виктория Власова и Евгений Лобанов удостоились звания лауреатов первой степени в номинации "Парный танец". Они исполнили два номера – "Шла Девица за водой" и "Почему все не так".