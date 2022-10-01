Испанские и русские песни в стиле латино споют в "Арт-кафе" в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Испанские и русские песни в стиле латино исполнит сотрудник осветительного цеха тюменского драмтеатра Кирилл Липка на сцене "Арт-кафе" 21 октября в 20 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Это будет его первое выступление. В вокальном концерте "Bailamos" задействовуют пять музыкантов.

"Когда вы услышите этот концерт, то поймете, почему ни один новогодний корпоратив Тюменского большого драматического театра не обходится без песен Кирилла!" - говорят в театре.

Приобрести билет можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.