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Испанские и русские песни в стиле латино споют в "Арт-кафе" в Тюмени

Общество, 11:48 21 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Испанские и русские песни в стиле латино исполнит сотрудник осветительного цеха тюменского драмтеатра Кирилл Липка на сцене "Арт-кафе" 21 октября в 20 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Это будет его первое выступление. В вокальном концерте "Bailamos" задействовуют пять музыкантов.

"Когда вы услышите этот концерт, то поймете, почему ни один новогодний корпоратив Тюменского большого драматического театра не обходится без песен Кирилла!" - говорят в театре.

Приобрести билет можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

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# концерт , песни , Тюменский драматический театр

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