Испанские и русские песни в стиле латино споют в "Арт-кафе" в Тюмени
| Фото: департамент культуры Тюменской области
Испанские и русские песни в стиле латино исполнит сотрудник осветительного цеха тюменского драмтеатра Кирилл Липка на сцене "Арт-кафе" 21 октября в 20 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Это будет его первое выступление. В вокальном концерте "Bailamos" задействовуют пять музыкантов.
"Когда вы услышите этот концерт, то поймете, почему ни один новогодний корпоратив Тюменского большого драматического театра не обходится без песен Кирилла!" - говорят в театре.
Приобрести билет можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.