Омбудсмен и УФСИН подписали соглашение по вопросам защиты прав осужденных в Тюменской области

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы подписали уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев и начальник регионального УФСИН Дмитрий Рупп, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Соглашение нацелено на улучшение сотрудничества по обеспечению защиты и восстановлению нарушенных прав и свобод человека.

В дальнейшей планах – совместное рассмотрение обращений граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, организация консультаций, круглых столов, тематических семинаров и выездных мероприятий.

Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном направлении. Соглашение стало логичным продолжением многолетней совместной работы по защите интересов граждан.