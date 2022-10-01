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Омбудсмен и УФСИН подписали соглашение по вопросам защиты прав осужденных в Тюменской области

Общество, 17:42 20 октября 2022

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы подписали уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев и начальник регионального УФСИН Дмитрий Рупп, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Соглашение нацелено на улучшение сотрудничества по обеспечению защиты и восстановлению нарушенных прав и свобод человека.

В дальнейшей планах – совместное рассмотрение обращений граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, организация консультаций, круглых столов, тематических семинаров и выездных мероприятий.

Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном направлении. Соглашение стало логичным продолжением многолетней совместной работы по защите интересов граждан.

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# Сергей Миневцев , УФСИН

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