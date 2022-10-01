Омбудсмен и УФСИН подписали соглашение по вопросам защиты прав осужденных в Тюменской области
Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы подписали уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев и начальник регионального УФСИН Дмитрий Рупп, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.
Соглашение нацелено на улучшение сотрудничества по обеспечению защиты и восстановлению нарушенных прав и свобод человека.
В дальнейшей планах – совместное рассмотрение обращений граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, организация консультаций, круглых столов, тематических семинаров и выездных мероприятий.
Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном направлении. Соглашение стало логичным продолжением многолетней совместной работы по защите интересов граждан.