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"Памятник купцам" на улице Дзержинского в Тюмени могут установить до конца октября

Общество, 18:05 10 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Памятник купцам" на перекрестке улиц Дзержинского и Республики в Тюмени могут установить до конца октября. Сейчас залито бетонное основание.

"Он изготавливается из специализированной стали под названием "кортен". У нее особенный химический состав - от погодных условий она ржавеет, через пять лет приобретет ярко-ржавый цвет. Такова задумка", — сказал менеджер по продажам ООО "Живая сталь" Дмитрий Постовалов.

Арт-объект "Памятник купцам" будет напоминать весы. В компании полагают, что скульптурную композицию установят до конца октября.

Напомним, на улице Дзержинского в Тюмени ведутся активные работы по ее преображению. Асфальт уже сменили на плиты и брусчатку. На протяжении променада установили стильные опоры освещения и новые скамейки.

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Инна Пахомова

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# памятник , скульптуры , улица Дзержинского

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