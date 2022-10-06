Парковка на 80 мест появилась в обновленном дворе на улице Елизарова в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парковка на 80 машиномест появилась после комплексного благоустройства во дворе дома №8 на ул. Елизарова в Тюмени. Территория претерпела серьезные изменения, которые сделали ее более комфортной и удобной для жильцов.

На объекте в ходе выездного совещания глава города Руслан Кухарук побывал 6 октября.

"У вас здесь практически гектар. Довольно приличная территория. Смотрю, что все удачно спалнировали: есть парковочные места, зоны для контейнеров, спортивная и детская площадки, хоккейная коробка", — отметил Руслан Кухарук, осмотрев двор.

Поблагодарить главу города пришли жильцы. Они высказали несколько пожеланий по поводу наполнения площадок: люди хотят упорядочить выгул собак и мечтают об улчиных тренажерах. По словам Руслана Кухарука, это можно доработать.

"У нас появилось освещение по всему периметру двора. Раньше его никогда не было. Это большое дело", — сказала председатель правления ТСЖ "Выбор" Марина Стрельникова.

Помимо прочего во дворе заменили теплосети, установили скамейки и урны. В скором времени на территории появится большая деревянная горка. Ее высота составит три метра, скат — девять метров. Конструкцию уже заказали.

Таеже во дворе уже можно увидеть елку высотой 3,5 метра. Появление дерева было важно для местных жителей, поскольку они любят массово отмечать новогодние праздники. Кроме того, здесь выберут место и для голубой ели, которую вырастили сами жители. Пока дерево находится на даче у председателя правления ТСЖ "Выбор".

"Обратиться в управу и администрацию города жители решили на сбрании в 2020 году. Тогда на наш двор обратили внимание, его включили в городускую программу по благоустройству. Уже на 2022 год были запланированы работы, выделены денежные средства. И вот в мае 2022 года началось благоустройство", — вспоминает Марина Стерльникова.

8 октбяря с 13 до 14 часов для жильцов организуют открытие двора в формате веселого праздника. На событии выступят официальные лица, жители споют песни, посмотрят танцевальные и творческие номера. Всех ждет чаепитие.

Отметим, в Тюмени в 2022 году запланировали благоустройство 55 дворовых территорий. Практически все работы на объектах выполнены. Там, где они на завершающем этапе, остается провести приемку работ. Традиционно этот процесс проходит с участием жителей, подчеркнул Руслан Кухарук.

Инна Пахомова