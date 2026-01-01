Четыре медали завоевали тюменские борцы на окружном первенстве

Четыре медали завоевали участники сборной Тюменской области на первенстве УФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Состязания состоялись в Кургане, сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Среди тюменцев первое место в весовой категории до 110 кг завоевал Владислав Довнорович. Обладателем серебра в весе до 120 кг стал Марк Бирюков. Третье место заняли Мурад Балакишиев - до 71 кг, и Лев Глазков - до 80 кг.

"Выступлением команды я доволен, сейчас у нас есть немного времени для работы над ошибками и подготовке к первенству России", - прокомментировал выступление спортсменов старший тренер Павел Парфенов.

Отметим, победители и призеры из Тюменской области примут участие в первенстве России, которое состоится в начале февраля.