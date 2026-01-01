  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Четыре медали завоевали тюменские борцы на окружном первенстве

Общество, 15:59 15 января 2026

департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Четыре медали завоевали участники сборной Тюменской области на первенстве УФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Состязания состоялись в Кургане, сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Среди тюменцев первое место в весовой категории до 110 кг завоевал Владислав Довнорович. Обладателем серебра в весе до 120 кг стал Марк Бирюков. Третье место заняли Мурад Балакишиев - до 71 кг, и Лев Глазков - до 80 кг.

"Выступлением команды я доволен, сейчас у нас есть немного времени для работы над ошибками и подготовке к первенству России", - прокомментировал выступление спортсменов старший тренер Павел Парфенов.

Отметим, победители и призеры из Тюменской области примут участие в первенстве России, которое состоится в начале февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# греко-римская борьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 15.01.2026Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова зарегистрировала официальный канал в Max
15:59 15.01.2026Четыре медали завоевали тюменские борцы на окружном первенстве
15:48 15.01.2026В Тюмени стартовал конкурс рукописных книг для юных талантов
15:37 15.01.2026Тюменцы могут узнать о контрактной службе в чат-боте мессенджера Max

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора