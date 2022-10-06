Художественная школа имени Митинского в Тюмени отметит юбилей в новом здании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пространство для обучения и площадку для выставок объединит двухэтажное здание в ЖК "Айвазовский" в Тюмени, где разместится филиал детской художественной школы им. А. П. Митинского. Капитальный ремонт помещений подходит к завершению. Возможно, новый корпус торжественно откроют в ноябре 2022 года, там же отметят 55-летие художественной школы.

На данном объекте в ходе выездного совещания глава города Руслан Кухарук побывал 6 октября. С учетом трех смен здесь смогут заниматься более 400 человек. Школа будет работать с 8 часов до 21 часа 30 минут.

В рамках ремонтных работ здесь провели перепланировку помещений согласно дизайн–проекту, устройство внутреннего освещения, установку инженерных сетей систем водоснабжения и водоотведения, чистовую отделку. Отдельно позаботились о безопасности — есть системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, тревожные кнопки. На потолках в коридорах закреплены подсветки для будущих работ художников.

"Это такой подарок к юбилею школы — просто сказка какая-то! Здание позволит вместить более 400 детей. Будут открыты новые направления: анимация и мультипликация. Сейчас идет дополнительный набор. Думаю, школа станет центром творческого сообщества и выставочной площадкой города", — поделилась директор ДХШ им. А. П. Митинского Галина Неупокоева. Она подчеркнула, что в Тюмени несколько школ искусств, но детская художественная школа в городе единственная.

Несмотря на название, в школе ждут и взрослых. Им предложат заняться дизайном, живописью, рисунком и композицией.

Глава города отметил, что проект — пример хорошей практики взаимодействия власти и бизнеса, сложившейся в областной столице.

"Это касается не только выдачи разрешительных документов, согласования градостроительной документации для возведения новых микрорайонов и освоения территорий. Сегодня мы говорим о другом уровне взаимодействия власти и бизнеса, результат которого ждут жители нашего города. Наверное, это лучший пример. В прошлом году на территории ЖК "Айвазовский" был открыт сквер. Сегодня мы видим вклад, который делает группа компаний "ЭНКО" в систему дополнительного образования. Застройщик завершает капитальный ремонт помещения и готов безвозмездно передать его муниципалитету для художественной школы", — поделился Руслан Кухарук.

Напомним, в ноябре 2022 года художественной школе им. А. П. Митинского исполняется 55 лет. Глава города убежден, что открытие учреждения в новом здании станет подарком не только для творческих ребят, но и для всех тюменцев. Концепт, заложенный в рамках капитального ремонта, был согласован с самой школой и местными жителями. Предполагается организовать здесь не только пространство для преподавания, образовательного процесса, но и работу залов, в которых могут проводить выставки работ местных художников.

Инна Пахомова