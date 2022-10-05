Более тысячи человек побывали на выставке "Широка страна моя родная" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 700 жителей и гостей Тюменской области посетили выставку "Широка страна моя родная", которая открыта в Музейном комплексе им. Словцова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

По словам сотрудников музея, всплеск интереса к советскому периоду наблюдается у разных поколений. Посетители отмечают, что представленные экспонаты раскрывают значение наследия декоративно-прикладного искусства для современного общества.

"Гости музея знакомятся с художественным творчеством народов СССР. Искусство любого народа – это, прежде всего, мир особого отношения человека к своему труду, к своей деятельности вообще и жизни в целом. Это основа, которая возвращает нас к корням", - говорят организаторы выставки.

В экспозицию вошли 168 экспонатов государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и более 40 – из фондов ТМПО. Каждый предмет выставки уникален и отображает дыхание времени, самобытную культуру народов СССР. Здесь есть вологодские кружева, бурятские украшения, павловопосадские платки, лаковые миниатюры, живописные работы художников разных регионов и многое другое.

Выставка "Широка страна моя родная" создана в рамках национального проекта "Культура". Ее можно бесплатно посетить до 4 декабря. Возрастное ограничение: 0+.