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Муралы с мечтающей девушкой и изразцом украсили фасады двух домов в Тобольске

Общество, 13:47 04 октября 2022

из сообщества "Стрит-арт проект «Формула искусства» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Стрит-арт проект «Формула искусства» во ВКонтакте

Два новых мурала — с изображением мечтающей девушки и изразца — украсили фасады зданий в рамках проекта "Формула искусства" в Тобольске.

Образ мечтающей девушки в крупных цветах на фасаде дома №22"б" в 7 микрорайоне изобразила Анастасия Логунова. Ей по итогам проекта присудили первое место.

Также на фасаде дома 47"а" в 10 микрорайоне можно увидеть изображение тобольского изразца — логотипа программы "Тобольск настоящий".

"Нам важно, что проект входит в диалог с ландшафтом города. Любой житель города может начать знакомство с уличным искусством, начав с улицы Семена Ремезова и пройдя до седьмого микрорайона", — поделилась начальник управления по взаимодействию с органами госвласти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская в эфире телеканала "Тобольское время".

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"Формула искусства" — проект, организованный командой стрит-арт художников RASKRASIMVSЁ. Тоболякам предложили создать эскизы для оформления многоэтажных домов и городских объектов. Творческие соревнования проходят в Тобольске пятый год подряд. В 2022 году организаторы предложили художникам пофантазировать на тему "ЭкоАрт".

Инна Пахомова

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# стрит-арт , Тобольск , художники

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