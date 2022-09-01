Сыры, паштеты и конфеты ручной работы выставят на ярмарке еды в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сыры, паштеты и конфеты ручной работы смогут купить тюменцы на ярмарке еды "Нам будет вкусно", которая пройдет на "Алебашевском базаре" в Тюмени 1 и 2 октября, сообщают организаторы.

"На ярмарку еды привезут приправы с копченым томатом, соленую карамель, сыровяленую колбасу, хамон и пармиджано реджано, натуральные печеночные паштеты и тающие во рту сырные трюфели", — рассказали организаторы.

Помимо приправ и продуктов мастера представят товары для декора и интерьера. Здесь можно будет приобрести деревянную посуду, мраморные разделочные доски, корзины из джута, столы из спила дерева, дизайнерские стулья и так далее.

В оба дня ярмарка будет работать с 11 до 20 часов. Возрастное ограничение: 0+.