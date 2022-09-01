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Интернет-журналистику и медиакоммуникации будут постигать тюменцы в модельной библиотеке

Общество, 12:09 29 сентября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Основы интернет-журналистики и медиакоммуникаций будет постигать молодежь в Тюменской городской библиотеке N 4 на ул. Ватутина. Она стала модельной благодаря нацпроекту "Культура". Открытие состоялось 29 сентября.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

На новой площадке — в "Интеллект-зале" — молодежь будет постигать основы интернет-журналистики и медиакоммуникаций. К услугам юных блогеров: ноутбук, штативы, фотооборудование и экшн-камера. Теперь здесь можно в разных игровых и творческих формах проводить занятия для школьников, работать со старшеклассниками над медиапроектами в цифровой среде. Новое пространство станет площадкой для открытого диалога с обществом о современной медиасреде, ее рисках, угрозах и возможностях, уверена Елена Майер.

"Библиотеки становятся местами для проведения просветительских акций, точками притяжения для людей разного возраста, которые желают повышать свой культурный уровень. Желаю, чтобы эта библиотека стала отличной образовательной площадкой как для будущих журналистов, так и для всех тюменцев разных поколений", — заключила директор регионального департамента культуры.

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Ранее Тюменская городская библиотека № 4 победила в конкурсном отборе министерства культуры РФ. Она получила финансирование на модернизацию и оснащение по нацпроекту "Культура".

В 2022 году в регионе пять библиотек стали модельными. В 2023 году еще пять библиотек Тюменской области получат этот статус.

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# библиотеки , Елена Майер

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