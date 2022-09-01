Тоболяков и гостей города приглашают на экскурсии к памятнику Даниле Чулкову

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Экскурсии к новой скульптурной композиции, посвященной основателю Тобольска Даниле Чулкову, проводят ежедневно до 27 сентября. Начало — в 14 часов и 14 часов 30 минут, сообщает администрация города.

На встречах тоболякам рассказывают об истории города, знакомят с концепцией монумента и прилегающей территории. К лекциям для целевых групп, которые проводят экскурсоводы, могут присоединиться все желающие.

Напомним, памятник воеводе установили на набережной реки Курдюмка. Презентация состоялась 20 сентября. Конкурс эскизов на создание памятника выиграл российский художник-концептуалист Сергей Титлинов.