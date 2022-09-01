Модельная библиотека в п. Боровский включится в федеральный проект "Гений места"

| Фото: Telegram-канал департамента культуры Тюменской области | Фото: Telegram-канал департамента культуры Тюменской области

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Преобразование библиотеки в п. Боровский в модельный стандарт позволит учреждению включиться в федеральный проект по созданию точек концентрации талантов "Гений места". Это первый шаг для развития креативных индустрий.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Отметим, в п. Боровский открыли первую в 2022 году модельную библиотеку. Это первая из пяти модельных библиотек, которые планируют открыть в регионе с 20 сентября.

У каждого учреждения, как отмечает Елена Майер, – индивидуальный вектор развития, но главное, их объединяет новый формат взаимодействия с читателем.

"Боровская библиотека сделала ставку на развитие семейного чтения. И это вполне оправданно: поселок активно развивается, ведет динамичную застройку, здесь много молодых семей, для которых библиотека может стать местом притяжения, важнейшей формой социальной инфраструктуры. Модельный стандарт, а это - открытый фонд, новое оборудование и современные технологии, равный доступ к информации и знаниям, организация досуга в комфортном пространстве - воплощается в реальность благодаря национальному проекту "Культура", – добавила директор департамента культуры Тюменской области.

Ранее благодаря победе в конкурсном отборе на получение федеральных средств в рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" 5 млн рублей получили малые библиотеки пос. Боровский, Тюмени и две библиотеки Ялуторовска, 10 млн рублей – Омутинская центральная районная библиотека.