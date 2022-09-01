Уши из пластилина и бананы: тюменцам рассказали об уличном искусстве на экскурсии "Стрит не молчит"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы художников фестиваля "Морфология улиц", неизвестных авторов и так называемые партизанские (вандальные) работы показала участникам экскурсии по тюменскому уличному искусству "Стрит не молчит" исследовательница стрит-арта Катя Гиий. Она провела прогулку для 10 тюменцев.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" девушка, одинаковых экскурсий в ее практике не было, так как, к примеру, вандальное искусство быстро закрашивают коммунальные службы.

Начала экскурсию Катя Гиий с маленького уха на заборе напротив ТРЦ "Гудвин". Создала его тюменская художница Дарья Щелкун. Девушка долго не могла придумать, что можно было бы оставить на улицах города, но в итоге нашла дома пачку воздушного пластилина, затвердевающего на воздухе. После этого ей пришла идея сделать цветные ушки и разместить их на стенах домов и дорожных знаках. Свою работу она назвала "Уши греть", так как они, невидимые, висят в Тюмени и всех подслушивают.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стену дома по ул. Советской, 97/1 украшают обезьяна и панды. Раньше приматов было двое, а в руках они держали бананы и целились в панд. Это была отсылка к одной из работ британского стрит-арт художника Бэнкси. Теперь обезьяна одна, а в лапе у нее реклама, приглашающая съесть лаваш. Панды вместо эвкалипта жуют шаурму.

"Это изначально была коммерция. Раньше здесь работал магазинчик мужской одежды. Хозяева позвали художников, чтобы те с картинок из интернета сделали красивый рисунок. И они нарисовали. Сейчас это шаурмичная и они переделали арт под свои нужды", - отметила Катя Гиий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напротив спортивной школы № 2 нарисован банан. Это работа художника, иллюстратора и дизайнера Андрея Бананазавра. "Я его спрашивала, почему он изображает везде бананы. Оказалось, что они ему просто нравятся. А вообще, если гулять по городу и внимательно смотреть на знаки и водопроводные трубы, то можно увидеть стикеры его производства. Это человечки из комиксов, обычно, как вы понимаете, с его любимым фруктом", - добавила девушка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также участники увидели пакмена на углу дома по улице Профсоюзной, 77. Рядом расположился нелегальный квадрат Малевича, который постоянно закрашивают. Были показаны арты Артема Долгих, Ильи Винса, Насти Дунаевой и других художников, которые участвовали в "Морфологии улиц". Завершилась прогулка в районе Конторы пароходства, где ребятам показали последние работы, сделанные ими на фестивале в этом году.

Напомним, любой желающий может записаться на бесплатные экскурсии. Следить за анонсами необходимо в группе Конторы пароходства во ВКонтакте. Кроме этого, мультицентр в августе обновил онлайн-маршрут по уличному искусству в Тюмени "Гид "Конторы".

Виктория Макарова