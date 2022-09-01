Пять новых модельных библиотек откроют в Тюменской области

архив | Фото: администрация Ишима архив | Фото: администрация Ишима

Пять новых модельных библиотек откроют в Тюменской области в течение двух недель, сообщает региональный департамент культуры.

"Проекты эксклюзивные, каждая библиотека старается учесть специфику своего населенного пункта, людей, которые родились на этой земле. Уверена, что обновленные библиотеки станут центрами проведения культурного досуга для жителей городов и поселений", – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

20 сентября распахнет свои двери библиотека в пос. Боровский Тюменского района. Приоритетным направлением здесь будет развитие семейного чтения. Приобретены 3D-принтер, графические планшеты и литература по креативной индустрии.

В Ялуторовске модельными стали городская библиотека № 2 и молодежная библиотека. Они оснащены интерактивными панелями, планшетами, автономными VR-очками. В городской библиотеке внедрили программное обеспечение "Финансовая грамотность". Для детей запустят мультстудию. Открытие намечено на 21 сентября.

На базе модельной библиотеки Тюмени по ул. Ватутина, которая откроется 29 сентября, запустят "Интеллект-зал" для молодежных инициатив. Закуплены ноутбук, штативы, фотоаппарат, студийная вспышка и другое.

Центральная библиотека Омутинки после модернизации станет полиграфическим центром с техникой по выпуску методических, краеведческих изданий, книг местных авторов. Заработает единый читательский билет. Открытие назначено на 3 октября.

Малые библиотеки победили в отборе на получение федеральных средств в рамках проекта "Культурная среда".