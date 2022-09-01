Светоотражающие стикеры и брелоки вручают тюменцам за знание Правил дорожного движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше ста светоотражающих стикеров подготовили для участников акции "Будь заметным", которая проходит на Цветном бульваре в Тюмени 16 сентября.

В игровом формате тюменцы проверяют знания Правил дорожного движения. Прохожим предложили разместить стикеры с утверждениями в двух колонках - "Правда" или "Ложь". За правильные ответы им вручают открытки и стикеры. Дизайн светоотражающих стикеров разработал тюменский художник Иван Андреев, известный как Octo bit.

"С художником Иваном Андреевым создали серию светоотражающих стикеров, детских брелоков. Они выполнены в стиле игр, например, Minecraft, Brawl Stars. Есть с изображением пиццы, коинов, то, что популярно. Хотим распространить эти стикеры среди детей, подростков. Важно, чтобы их было видно на дороге", – рассказала руководитель Медиацентра Тюменской области Валерия Иванова.

Участникам, которые дают несколько правильных ответов, вручают набор открыток на тему "Правила безопасности: дома, на дороге, в автомобиле, в школе" и светоотражающий стикер.

"Задания были несложными, мы допустили только одну ошибку – считали, что тротуары и обочины не являются частью дороги. Ранее перед нашим классом выступали представители автошколы и рассказывали нам о правилах поведения на дороге", – поделились впечатлением Артем Кузич и Никита Поздняков.

Не исключено, что будет выпущена вторая партия стикеров и брелоков, если они понравятся детям и подросткам. Их можно будет распространять на занятиях в школах, считают организаторы акции.

Акция продлится до 18 часов. Стол и баннер расположены между фонтаном и аркой.

Инна Пахомова