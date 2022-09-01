Звучание курая и кыл-кубыза услышат тюменцы на концерте оркестра из Башкортостана

| Фото: из сообщества "НОНИ РБ" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "НОНИ РБ" во ВКонтакте (архив)

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Звучание курая, кыл-кубыза и думбыры услышат тюменцы на единственном концерте Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан, который состоится в Тюменской филармонии 16 сентября в 19 часов.

"Мы попытаемся показать наш многонациональный Башкортостан с помощью национальных инструментов. Ни в одном оркестре мира нет курая, у которого самый прекрасный тембр. Я считаю, что курай никогда не оставит слушателя равнодушным", — рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Линар Давлетбаев на пресс-конференции 16 сентября.

В программе "От этники до джаза. #ДушаРоссииВСердцеЕвразии" — оригинальные авторские обработки башкирских народных мелодий, оркестровые полотна известных композиторов, сочинения молодых авторов республики, русские песни, кавер-хиты и уникальные джазовые композиции.

По словам Линара Давлетбаева, она выстроена таким образом, чтобы люди на время забыли о проблемах. "Человек должен забыть обо всем и наслаждаться только музыкой", — считает художественный руководитель и главный дирижер.

На пресс-конференции солисты оркестра сыграли на курае и кыл-убызе. Курай — это древний духовой символ башкирского народа. Инструмент всегда сопровождал башкиров в походах. Изготавливается он из растения курай, который растет на Южном Урале, рассказал солист оркестра Артур Гайсаров.

Солистка оркестра Любовь Гоглачева рассказала о многогранности своего инструмента — кыл-кубыза. В оркестре кыл-кубызов два. "Первый вариант — традиционный. Его тембр близок к древности. Есть и академический кыл-кубыз, он напоминает скрипку. Мы стараемся популяризировать этот инструмент, исполняя классические произведения, предназначенные для скрипки. Мы доказываем, что кыл-кубыз настолько многогранен, что его можно использовать для исполнения этнической и академической музыки", — пояснила она.

После концерта в Тюмени коллектив отправится в Москву. Оркестр приглашен на Фестиваль национальных оркестров России, который состоится на сцене Кремлевского дворца 18 сентября.

Гастроли проходят в рамках федеральной программы "Мы – Россия". Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова