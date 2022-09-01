Около двух тысяч туристов из разных регионов побывали в комплексе "Золотая подкова" в Тобольском районе

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Около двух тысяч гостей из Югры, Ямала, юга Тюменской области, Екатеринбурга и других регионов России посетили агротуристический комплекс "Золотая подкова" неподалеку от дер. Русские Медянки со времени открытия — с декабря 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Фермер, основатель агротуристического комплекса "Золотая подкова" Дания Абдуллина, построила избу, где гости знакомятся с бытом русских крестьян, рядом — юрты сибирских татар. В них можно переночевать, погрузиться в атмосферу татарского быта. Есть контактный скотный и птичий двор.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Предпринимательница участвовала в пилотном проекта Тюменской области по акселерации бизнеса.

"Проект по созданию круглогодичного туркомплекса поддержали районный инвестофис и Инвестиционное агентство Тюменской области. Благодаря акселератору удалось достичь консенсуса с энергетической компанией и подключить агротуркомплекс к электросетям в сжатые сроки, ускорив его открытие. Первых гостей "Золотая подкова" приняла в декабре 2021 года", — написал Леонид Митрюшкин.