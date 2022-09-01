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"Школа ремесел" начала работу в Ялуторовском остроге

Общество, 18:01 18 сентября 2022

Фото: Ялуторовский острог во Вконтакте

Группы практически набраны, но места еще остались. Наибольшей популярностью у ялуторовчан пользуется направление, связанное с лепкой из глины. Об этом рассказала администратор "Школы ремесел", специалист по выставочной и экспозиционной деятельности Ялуторовского острога Екатерина Сарычева,

"До этого мы организовывали "Школу ремесел" для детей. В этом году приглашаем желающих от 16 лет и до бесконечности. Записалось много взрослых, пенсионеров. Самому взрослому участнику примерно 70 лет", — поделилась Екатерина Сарычева.

Посетить занятия можно бесплатно. Желающие могут выбрать одно из пяти направлений: вязание, художественная роспись, ткачество и плетение, бисероплетение и вышивка, лепка из глины. Вести занятия будут разные педагоги.

"Школа ремесел" продлится до конца мая. Завершится проект выставкой работ, которые сделают участники. Записаться на занятия можно по телефонам: 8(34535)2-05-95, 8-950-494-41-06. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# мастер-классы , ремесло , хобби

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