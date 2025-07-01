Традиционный фестиваль наличников проходит в Тюмени в День города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль наличников стал традиционным, он в третий раз проходит в День города, 26 июля. В этот раз тюменцев и гостей города ожидают мастер-классы по сбору пазлов-наличников, росписи гипсовых образцов деревянных украшений. Тюменский мастер Дмитрий Велижанин за время фестиваля создаст новый наличник по старому образцу.

Начальник управления корпоративных коммуникаций компании "Мессояха Нефтегаз" Надежда Бурлака рассказала, что в этот раз, как организаторы фестиваля, они пригласили федерального эксперта.

Основатель виртуального музея резных наличников, писатель Иван Хафизов из подмосковной Лобни накануне провёл лекцию для реставраторов и сотрудников музеев об истории наличников центральной России.

"Интерес к наличникам появился в 2007 году. За это время успел выпустить книги о наличниках центральной России. О Тюмени упоминаний о наличниках в середине нулевых было мало. И когда я в 2017 году попал в ваш город, увидел, что они у вас наличники с массивной, тяжелой и богатой резьбой. Они меня поразили. И у вас бережно относятся к ним, сохраняют. Обязательно напишу книгу о тюменских наличниках", - сказал Иван в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

В день рождения Тюмени он пожелал ценить то, что есть у города, передавать подрастающему поколению.

Приятным бонусом тем, кто участвует в мастер-классах по наличникам, станет выступление артистов ансамбля "Радоница", известной вокалистки, автора песен о лучшем городе Земли - Евгении Зонтиковой.

"Мы ожидаем тысячу гостей. Мастер-классы длятся до получаса, надеемся, погода нас не подведет. В День города хочу пожелать Тюмени процветания. Убеждена, это лучший город Земли. Пронеся любовь к нему, мы реализуем вот такие инициативы, потому что его история достойна отдельного внимания. А когда мы помним и сохраняем историю, мы вкладываемся в настоящее и будущее", - уверена Надежда Бурлака.

Фестиваль наличников работает до 18 часов.