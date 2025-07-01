Фестиваль "Тюмень мастеровая" объединил сотню ремесленников из разных городов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Тюмень мастеровая" проходит по пешеходной улице Дзержинского в День города, 26 июля. Около 100 мастеров из разных городов России и Казахстана представляют изделия и сувениры.

"Мы дали возможность разным объединениям мастеров представить продукцию, без какого-то отбора и ограничений. Я только что увидел пельмени из кости мамонта, тюменский ковёр, поделки из металла от ремесленников из Казахстана. Продажи - это только часть фестиваля, есть ещё сцена, артисты, мастер-класс. Тюмень для меня - это дом. Всем желаю иметь это чувство дома и чтобы родные люди были рядом и были здоровы", - рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Многообразие техник и подходов к выполнению работ увидели гости фестиваля. Народными обережными куклами Татьяна Мочалова из Ирбита занимается 10 лет. Спрос на них у тюменцев высокий. "Тюмень люблю за добродушие людей, за чистоту, порядок на улицах. Процветания городу и жителям", - пожелала мастер.

Украшения, созданные методом гальванопластики представляет на ярмарке Татьяна Шмидт из Омска. "Самое интересное, что тюменцы покупали ранее мои изделия на фестивалях в других городах. Поэтому решила приехать сюда в День города. Желаю Тюмени процветания, всем успехов. Город ваш шикарный", - призналась омичка.

Для многих гостей Тюмень ассоциируется с махровым ковром. Популяризатор ковроткачества Наталья Денисова отметила, что тюменский ковёр всегда имел большой потенциал, и то, что он стал брендом города - это заслуга большого количества людей.

"У меня новые идеи, я сейчас обучаюсь. Ковёр ждёт ещё много удивительного, и много открытий для людей. Я считаю, что про ковёр нужно много говорить, это наша история. Моя мечта исполняется, в нас проходит фестиваль ковра, его используют как принт в коллекции одежда, в спектакле. Тюмени желаю радости, процветания, чтобы в душе всегда цвели яркие цветы, как на наших коврах", - сказала Наталья.

На площади у отеля "Евразия" артисты со сцены дарят горожанам праздничное настроение. Ярмарка, выступления продлятся до вечера. В день рождения Тюмени сотни событий проходят в общественных локациях, скверах, парках. Подробная программа представлена на официальном сайте.

Анжела Лебедева