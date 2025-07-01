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Тюменцы через фотографии передали любовь к городу

Общество, 18:00 26 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставку "Жизнь города Т" открыли в креативном пространстве "Подземка" на втором уровне набережной Туры в День города, 26 июля. Профессиональные фотографы и любители поделились снимками, которые передают их любовь к Тюмени и ее жителям.

Всего 62 работы отобрали для экспозиции организаторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Председатель правления некоммерческой организации "Лига творческих" Евгения Стахович рассказала, что участникам предложили присылать фото по разным номинациям: люди, семьи, спорт, мода. В итоге вышло три стенда: на первом репортажные работы, на втором – виды города и спортсмены, на третьем – портреты горожан.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Фотограф, лидер "Лиги творческих" Ирина Квасова призналась, что ее любимым местом для съемок являются район драмтеатра, исторические места Тюмени.

"Люблю Тюмень с 1998 года, город, где я училась, вышла замуж, родила сына. Эта выставка – признание в любви этому городу не только от нас, как от лиги, но и всех фотографов. Я желаю всем тюменцам добра, вдохновения. И чтобы командных проектов творческих людей было еще больше. Это объединяет и создает особую созидательную атмосферу", - уверена Ирина.

На предложение Тюменского агентства развития креативных индустрий – открыть выставку именно в "Подземке" - организаторы проекта откликнулись не раздумывая. "Мы решили, что это прекрасная возможность креативно представить фотографии. И это пространство доступно для людей. То есть каждый, гуляющий по набережной, может зайти и посмотреть. Для людей это интересно", - сказала Евгения Стахович.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюмень в ее жизни появилась в 2008 году, когда вместе с мужем переехала из Казахстана. Признается, в город влюбилась с первого взгляда.

"Сейчас я могу сказать, что у нас все получилось в этом городе, мы родили двоих детей замечательных, и у нас сложился бизнес и творческий путь. Мы любим Тюмень искренне. Я очень счастлива в этом городе. Я желаю нашему городу процветания, чтобы он с каждым годом становился все краше и краше, чтобы жизнь была наполнена яркими, интересными, запоминающимися событиями. И каждый человек, который оказывался волею случая в Тюмени, даже если он не решит переехать в него, чтобы любовь к этому городу осталась у него, и воспоминания были только самые лучшие", - пожелала Евгения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Каждому участнику проекта "Жизнь города Т" вручили памятные дипломы. Около десятка работ на выставке принадлежат Валерии Новиковой. Любовь к фотографированию у нее появилась еще в студенчестве. Показать жизнь города, людей – то, что движет фотографом.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В этой жизни круто жить. Ты каждый день можешь получать новые, яркие, незабываемые эмоции. "Подземка" необычная, подходит творческим людям, потому что тут можно выражаться: кто-то рисует, кто-то играет, продает одежду, аксессуары. Это как раз для нас такое пространство", - говорит фотограф.

По мнению Валерии Новиковой, Тюмень с каждым годом становится все более привлекательной для жизни. "Пусть наша Тюмень развивается, креативит. Пусть о ней слышат как можно больше людей. Она у нас самая лучшая", - подчеркнула Валерия.

Фотовыставка "Жизнь города Т" доступна для просмотра до 26 августа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Добавим, в День города в "Подземке" встретились арт-художники, любители настольных игр и кино, гоночных автомобилей. Здесь прошла ярмарка от местных мастеров и дизайнеров. Пространство открылось чуть более месяца назад, но уже стало привлекательным для разных направлений креативных индустрий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В 439-й день рождения пройдут сотни событий на разных площадках Тюмени. Подробная программа на официальном сайте.

Завершится торжество праздничным фейерверком.

Анжела Лебедева

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# выставка , День города Тюмени , креативные индустрии , общественные пространства , фотографии

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