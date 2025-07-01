Тюменцы через фотографии передали любовь к городу
Фотовыставку "Жизнь города Т" открыли в креативном пространстве "Подземка" на втором уровне набережной Туры в День города, 26 июля. Профессиональные фотографы и любители поделились снимками, которые передают их любовь к Тюмени и ее жителям.
Всего 62 работы отобрали для экспозиции организаторы.
Председатель правления некоммерческой организации "Лига творческих" Евгения Стахович рассказала, что участникам предложили присылать фото по разным номинациям: люди, семьи, спорт, мода. В итоге вышло три стенда: на первом репортажные работы, на втором – виды города и спортсмены, на третьем – портреты горожан.
Фотограф, лидер "Лиги творческих" Ирина Квасова призналась, что ее любимым местом для съемок являются район драмтеатра, исторические места Тюмени.
"Люблю Тюмень с 1998 года, город, где я училась, вышла замуж, родила сына. Эта выставка – признание в любви этому городу не только от нас, как от лиги, но и всех фотографов. Я желаю всем тюменцам добра, вдохновения. И чтобы командных проектов творческих людей было еще больше. Это объединяет и создает особую созидательную атмосферу", - уверена Ирина.
На предложение Тюменского агентства развития креативных индустрий – открыть выставку именно в "Подземке" - организаторы проекта откликнулись не раздумывая. "Мы решили, что это прекрасная возможность креативно представить фотографии. И это пространство доступно для людей. То есть каждый, гуляющий по набережной, может зайти и посмотреть. Для людей это интересно", - сказала Евгения Стахович.
Тюмень в ее жизни появилась в 2008 году, когда вместе с мужем переехала из Казахстана. Признается, в город влюбилась с первого взгляда.
"Сейчас я могу сказать, что у нас все получилось в этом городе, мы родили двоих детей замечательных, и у нас сложился бизнес и творческий путь. Мы любим Тюмень искренне. Я очень счастлива в этом городе. Я желаю нашему городу процветания, чтобы он с каждым годом становился все краше и краше, чтобы жизнь была наполнена яркими, интересными, запоминающимися событиями. И каждый человек, который оказывался волею случая в Тюмени, даже если он не решит переехать в него, чтобы любовь к этому городу осталась у него, и воспоминания были только самые лучшие", - пожелала Евгения.
Каждому участнику проекта "Жизнь города Т" вручили памятные дипломы. Около десятка работ на выставке принадлежат Валерии Новиковой. Любовь к фотографированию у нее появилась еще в студенчестве. Показать жизнь города, людей – то, что движет фотографом.
"В этой жизни круто жить. Ты каждый день можешь получать новые, яркие, незабываемые эмоции. "Подземка" необычная, подходит творческим людям, потому что тут можно выражаться: кто-то рисует, кто-то играет, продает одежду, аксессуары. Это как раз для нас такое пространство", - говорит фотограф.
По мнению Валерии Новиковой, Тюмень с каждым годом становится все более привлекательной для жизни. "Пусть наша Тюмень развивается, креативит. Пусть о ней слышат как можно больше людей. Она у нас самая лучшая", - подчеркнула Валерия.
Фотовыставка "Жизнь города Т" доступна для просмотра до 26 августа.
Добавим, в День города в "Подземке" встретились арт-художники, любители настольных игр и кино, гоночных автомобилей. Здесь прошла ярмарка от местных мастеров и дизайнеров. Пространство открылось чуть более месяца назад, но уже стало привлекательным для разных направлений креативных индустрий.
В 439-й день рождения пройдут сотни событий на разных площадках Тюмени. Подробная программа на официальном сайте.
Завершится торжество праздничным фейерверком.
Анжела Лебедева