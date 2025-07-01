Информационный центр открыли в районе Речного порта Тюмени
Информационный центр в Инженерном центре тюменского Речного порта открыла девелоперская компания "Брусника" 30 июля. Основная цель его создания – показать и рассказать прошлое, настоящее и будущее одного из исторических мест города. Представить горожанам и туристам перспективу центра, как одного из пунктов туристического хаба.
"Мы специально сделали макет, чтоб рассказать историю, потому что все, что здесь есть, это то, что мы когда-то прочитали, накопали, узнали про это место и хотим, чтобы это стало, достоянием для всех. Мы хотим сделать так, чтобы Речной порт стал посещаемым местом в городе", - рассказал руководитель отдела мастер-плана компании "Брусника" Василий Большаков.
Участниками паблик-тока - презентации нового проекта стали архитекторы, урбанисты, специалисты сфер культуры, туризма, креативных индустрий. Василий Большаков привел восемь тезисов того, что Речпорт войдет в учебники истории. У него богатое историческое наследие. Это место, в котором сегодня создается уникальная архитектура, внедряются современные концепции развития инфраструктуры, появляются новые точки притяжения для горожан. Инфоцентр станет одним из пунктов туристического хаба.
"Мы будем проводить экскурсии разного формата. У нас место с историей, с объектами культурного наследия. Мы разработали новые пешеходные маршруты, покажем краны Альбрехт и Ганц, место памяти Юрия Шатунова. Когда откроют новое место на набережной, пойдем туда. То есть разные сценарии, все зависит от запроса наших гостей. Хотим работать с группами школьников, студентов, урбанистов, жителей, которым небезразлична комфортная городская среда. И мы подчеркнем ценность этого места, которое мы реставрируем и сохраняем", - отметила управляющая информационным центром Речпорта Ангелина Мухина.
Информационный центр – мультиформатное пространство. Оно состоит из зала с архитектурным макетом и информационными стендами о развитии проекта "Речной порт". Есть зал с историческими полотнами: постоянная двигающаяся экспозиция, раскрывает историю места, его персоналии, технологии и процессы. Лекторий - место на 40 человек, оборудованное мультимедийными средствами для проведения лекций, семинаров, мастер-классов и других мероприятий.
Также в инфоцентре имеется магазин с мерчем "Брусники" и сувенирами. Терраса станет местом проведения экскурсий и мероприятий на открытом воздухе.
Одними из первых, кто освоит пространство, станет Тюменское агентство развития креативных индустрий. 9 августа здесь пройдёт фестиваль "Проводник".
"Здесь будет большой маркет креативной продукции. Важно, что для проверенных, качественных организаторов разных событий это пространство первое время будет бесплатным. Надо рассматривать это пространство в контексте всей территории, которая сегодня, в соответствии с мастер-планом "Брусники" преображается именно в творческое пространство Здесь есть объекты культурного наследия, куда зайдёт бизнес, который будет нести созидательную функцию. На перспективу трех-пяти лет мы рассматриваем это место как большой креативный кластер", - считает генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.
Реализацией проекта "Речпорт" компания "Брусника" занялась в 2019 г. В его основе – современные международные практики развития городских территорий. При этом девелоперы на каждом этапе освоения площади находятся в тесном диалоге с сотрудниками профильных ведомств, экспертами в области историко-культурного наследия, общественными объедениями и горожанами.
"Территория для осознания этого проекта – это около 70 гектаров. Мы планируем застроить 13 гектаров, это малая доля, но это не мешает нам смотреть на развитие всего района, на его транспортную, пешеходную доступность, социальную инфраструктуру, в том числе рекреационные зоны городского масштаба, водный каркас и инфраструктура на берегах Туры. Исследование реки провели в границах города. Это большой и долгосрочный проект с горизонтом до 10 лет", - пояснил директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.
Подробней узнать о событиях информационного центра Речного порта можно в Телеграм-канале.
Анжела Лебедева