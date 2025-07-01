Информационный центр открыли в районе Речного порта Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационный центр в Инженерном центре тюменского Речного порта открыла девелоперская компания "Брусника" 30 июля. Основная цель его создания – показать и рассказать прошлое, настоящее и будущее одного из исторических мест города. Представить горожанам и туристам перспективу центра, как одного из пунктов туристического хаба.

"Мы специально сделали макет, чтоб рассказать историю, потому что все, что здесь есть, это то, что мы когда-то прочитали, накопали, узнали про это место и хотим, чтобы это стало, достоянием для всех. Мы хотим сделать так, чтобы Речной порт стал посещаемым местом в городе", - рассказал руководитель отдела мастер-плана компании "Брусника" Василий Большаков.

Участниками паблик-тока - презентации нового проекта стали архитекторы, урбанисты, специалисты сфер культуры, туризма, креативных индустрий. Василий Большаков привел восемь тезисов того, что Речпорт войдет в учебники истории. У него богатое историческое наследие. Это место, в котором сегодня создается уникальная архитектура, внедряются современные концепции развития инфраструктуры, появляются новые точки притяжения для горожан. Инфоцентр станет одним из пунктов туристического хаба.

"Мы будем проводить экскурсии разного формата. У нас место с историей, с объектами культурного наследия. Мы разработали новые пешеходные маршруты, покажем краны Альбрехт и Ганц, место памяти Юрия Шатунова. Когда откроют новое место на набережной, пойдем туда. То есть разные сценарии, все зависит от запроса наших гостей. Хотим работать с группами школьников, студентов, урбанистов, жителей, которым небезразлична комфортная городская среда. И мы подчеркнем ценность этого места, которое мы реставрируем и сохраняем", - отметила управляющая информационным центром Речпорта Ангелина Мухина.

Информационный центр – мультиформатное пространство. Оно состоит из зала с архитектурным макетом и информационными стендами о развитии проекта "Речной порт". Есть зал с историческими полотнами: постоянная двигающаяся экспозиция, раскрывает историю места, его персоналии, технологии и процессы. Лекторий - место на 40 человек, оборудованное мультимедийными средствами для проведения лекций, семинаров, мастер-классов и других мероприятий.

Также в инфоцентре имеется магазин с мерчем "Брусники" и сувенирами. Терраса станет местом проведения экскурсий и мероприятий на открытом воздухе.

Одними из первых, кто освоит пространство, станет Тюменское агентство развития креативных индустрий. 9 августа здесь пройдёт фестиваль "Проводник".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Здесь будет большой маркет креативной продукции. Важно, что для проверенных, качественных организаторов разных событий это пространство первое время будет бесплатным. Надо рассматривать это пространство в контексте всей территории, которая сегодня, в соответствии с мастер-планом "Брусники" преображается именно в творческое пространство Здесь есть объекты культурного наследия, куда зайдёт бизнес, который будет нести созидательную функцию. На перспективу трех-пяти лет мы рассматриваем это место как большой креативный кластер", - считает генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Реализацией проекта "Речпорт" компания "Брусника" занялась в 2019 г. В его основе – современные международные практики развития городских территорий. При этом девелоперы на каждом этапе освоения площади находятся в тесном диалоге с сотрудниками профильных ведомств, экспертами в области историко-культурного наследия, общественными объедениями и горожанами.

"Территория для осознания этого проекта – это около 70 гектаров. Мы планируем застроить 13 гектаров, это малая доля, но это не мешает нам смотреть на развитие всего района, на его транспортную, пешеходную доступность, социальную инфраструктуру, в том числе рекреационные зоны городского масштаба, водный каркас и инфраструктура на берегах Туры. Исследование реки провели в границах города. Это большой и долгосрочный проект с горизонтом до 10 лет", - пояснил директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

Подробней узнать о событиях информационного центра Речного порта можно в Телеграм-канале.

Анжела Лебедева