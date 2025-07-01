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В Тюмени портовый кран Альбрехт переместили на 230 метров вдоль набережной

Общество, 17:13 10 июля 2025

предоставлено компанией "Брусника"

Операцию с 270-тонным портовым краном Альбрехт провели в Тюмени. Его переместили на 230 метров вдоль набережной Туры.

Как рассказали в девелоперской компании "Брусника", Альбрехт - венгерский портовый кран, который работал в речном порту Тюмени с 1958 года. Его, вместе с собратом Ганцем компания решила сохранить в качестве артефактов и сделать символами нового жилого района, возводимого на этой территории.

53-метровый Ганц занял свое законное место в начале этого года: его полностью разобрали, покрасили на земле и заново собрали на новом месте в глубине района - он стал арт-объектом и ярким маяком.

История Альбрехта иная. Мастер-планом определили его место - у самой кромки воды, где краны трудились во времена когда порт процветал. Конечно, можно было пойти по проторенной дорожке и, как конструктор, полностью разобрать кран и собрать его на новом месте, но специалисты Брусники выбрали другой путь - переместить 270-тонного гиганта практически целиком.

"Для этих целей были вызваны два 200-тонных автокрана из Новосибирска, так как в Тюмени нет техники такого масштаба. Краны прибыли в начале июня, но сразу приступить к работе не смогли - стояли ветреные дни и проводить работы было бы небезопасно. Дождавшись подходящих метеоусловий с Альбрехта сняли стрелу, а оставшийся остов в два этапа переставили на рельсы, расположенные вдоль набережной. Рельсы родные, да не совсем - для того чтобы быть уверенными в надежной установке специалисты сняли участок рельсов, укрепили причальную стенку и залили фундаментную плиту, вроде тех, что кладут в основание многоэтажек. Убедившись, что площадка готова, рельсы вернули на историческое место", - пояснили в "Бруснике".

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После этого с помощью мощного автоэвакуатора, который специально приехал из Екатеринбурга, Альбрехта переместили на 230 метров вдоль набережной - сейчас он расположен неподалеку от дома на Причальной,11.

Далее всё теми же двумя 200-тонными кранами хотели вернуть стрелу на место и не смогли - Альбрехт расположен близко к воде, и из за технических особенностей кранов стрелу поднять не удалось. В итоге нашли 350-тонный автокран, в том же Новосибирске, который и завершил процесс. На этой неделе стрелу крана развернули в сторону Туры и подняли - сейчас высота Альбрехта составляет 60 метров, и это его финальное положение.

видео: компании "Брусника"

Роль Ганца стать арт-объектом и точкой притяжения на районной площади подчеркнули с помощью ярко-красной расцветки. Идея Альбрехта - хранить историю, поэтому в Бруснике приняли решение не перекрашивать его, оставив заводской окрас.

Установка Альбрехта стала первой вехой в создании набережной в районе Речного порта: она станет продолжением имеющейся городской набережной и частью пешеходного маршрута для жителей и гостей Тюмени. Здесь появятся функциональные блоки: природный, индустриальный и городской, будет организована детская площадка с водными игровыми объектами, футбольная и баскетбольная площадки, велодорожки, столы для настольного тенниса и зона воркаута.

Первый этап благоустройства застройщик завершит осенью 2025 г.

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# Брусника , порт

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