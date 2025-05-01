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Место памяти Юрия Шатунова появилось в тюменском Речпорту

Общество, 21:55 29 мая 2025

предоставлено компанией "Брусника"

Место памяти артиста, участника группы "Ласковый май" Юрия Шатунова появилось под Профсоюзным мостом в жилом районе "Речной порт". Его открыли 29 мая.

По информации тюменской девелоперской компании "Брусника", решение реализовать проект было принято почти год назад. Был объявил конкурс на название сквера рядом с проектом "1А Первомайская". За несколько дней компания получила более 400 вариантов, связанных с личностью или творчеством Шатунова.

"Оказалось, что в Тюмени функционирует если не самый большой, то точно один из самых активных фан-клубов певца. Пройти мимо этого факта мы не могли. Да, Юрий не родился в Тюмени, не жил здесь, но через активное сообщество незримо присутствует в её пространстве. Сказать, что он стал элементом идентичности города было бы слишком громко. Но это однозначно очень любопытная деталь", - рассказал директор Брусники в Тюмени Виктор Корчагин.

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника" ﻿

Концепцию места памяти Брусника разработала вместе с художником Андреем Топоровым (в коллаборации с ним же компания создала девятиэтажный мурал на озере Тихом и нарисовала тюменские ковры в квартале на Минской). В её основе лежат три идеи. Первая — формирование не арт-объекта, не мемориала, а "многослойного" пространства, с которым могут взаимодействовать люди с разной степенью погруженности в творчество "Ласкового мая". На 12 колоннах под мостом размещены всего две строки песни "Детство". У одних они вызывают чувство ностальгии, других заставляют напевать знакомый мотив, третьих заставляют задуматься о быстротечности времени и о том, что это, пожалуй, самый драгоценный ресурс.

Вторая идея — взаимодействие с контекстом.

"Мне было важно не просто что-то нарисовать, а вписать идею в конструкцию. Я начал присматриваться к формам, искать образы. Отправной точкой стал кассетный проигрыватель. Потому что эпоха кассет — это не просто визуальный стиль, это формат памяти. Символ времени, с которым у многих ассоциируется творчество Шатунова", - пояснил Андрей Топоров.

В итоге колонны моста стали осями катушек, балка — клавишами плеера, светильники — катушками. Последние были изготовлены на заказ. Это уникальный для города объект. Одна из колонн стилизована под шариковую ручку Bic. Она была нужна, чтобы перемотать плёнку, если сели батарейки.

Третья идея — кардинальная трансформация среды под мостом. Создание места памяти Брусника совместила с переустройством дороги и пешеходных маршрутов. Разбила по обочине газон. За счет появления 12 светильников пространство, несколько месяцев назад представлявшее собой болото, стало совершенно безопасным и удобным для прогулок.

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника" ﻿

Концепция получила одобрение вдовы Юрия Шатунова. Брусника также получила согласие на цитирование песни.

В компании поясняют, что сформировали "рамку". Дальнейшая жизнь пространства будет во многом зависеть от взаимодействия с ним фанатского и городского сообщества, как это происходит, например со стеной Цоя на Арбате.

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