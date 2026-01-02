  • 2 января 20262.01.2026пятница
Тюменская область вошла в топ-10 регионов по развитию системы образования

Общество, 10:37 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в топ-10 лучших регионов страны по реализации основных направлений развития системы образования, сообщает информационный центр правительства региона.

Достижениями и ключевыми событиями в сфере образования поделилась директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец. По ее словам, в регионе выросла доля высокобалльников ЕГЭ из числа школьников, выбирающих для изучения на углубленном уровне химию, биологию и физику. В два раза увеличены контрольные цифры приема в педагогические колледжи области.

Тюменская область входит в топ-5 по доле обучающихся, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня. Трудоустройство выпускников через год после выпуска достигло 94 %.

В 2025 году в регионе построено три школы в п. Першино, дер. Большой Карагай, с. Казанское и образовательный комплекс школа-сад в п. Московский. Завершен капремонт второго корпуса школы №22 Тюмени и Ишимской школы-интерната. Введен новый главный корпус ТюмГУ, реализуется масштабная программа по строительству межуниверситетского кампуса в Тюмени.

В пятерке лучших в России второй год подряд оказывается Физико-математическая школа. Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области является одним из лидеров в общероссийском рейтинге эффективности деятельности центров. А Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий – победитель первого конкурса региональных ресурсных центров.

"Уходящий год был насыщен событиями, он подарил нам новые уроки и новые возможности. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Пусть Новый год исполнит самые заветные мечты, объединит семьи, подарит уют и радость!" – сказала Дина Горковец.

