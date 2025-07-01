Для тюменской музыкальной лаборатории M'uzLab записали ненецкий фольклор

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Песни и музыку для предстоящей музыкальной лаборатории M'uzLab записала на Ямале руководитель проекта Сюзанна Иванова. Собранный ненецкий фольклор музыканта ляжет в основу новых композиций в Тюмени в октябре.

Сюзанна Иванова напомнила, что задача проекта "Лаборатория для музыкантов M'uzLab" 2025 года — создать песни, вдохновленные музыкой народов Севера, переосмыслить фольклор, обратить внимание на притчи, сказания. Дни с 4 по 6 июля тюменка провела на севере, в Новому порту. Это путешествие стало возможным благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" от компании "Газпром нефть".

"Мы оказались в Новому порту, когда там проходил важный для северян праздник День рыбака. За эти дни, пока мы были там, нашей основной задачей был сбор музыки, сказаний, преданий. Интересовало все, что связано с фольклором, песнями народов Севера. Записали несколько песен ненецкого ансамбля "Сеётей Не", познакомились с хранительницей рода, которая напела нам и перевела текст. Как мы поняли, притчи и сказания — не такие, как мы привыкли. Были прямо трагичные песнопения, про тяжесть женской доли в тундре", — поделилась основатель проекта лаборатории M'uzLab".

Напомним, в 2025 году лабораторию для музыкантов M'uzLab реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию задуманного авторы идеи получили 3 млн 987 тыс. 738 рублей. Лаборатория продлится с 10 по 13 октября. В 2025 году она будет ориентирована не только на музыкантов, но и на горожан. Гостей будут ждать лекции и встречи. Организаторы поделятся тем, что узнали в ходе поездки на север.

"Соберем 50 музыкантов, дадим им задачу, материалы, которые были собраны в рамках фольклорной экспедиции. Их основной целью будет создание музыки после того, как они вдохновятся", — заключила Сюзанна Иванова.

Следить за новостями проекта можно в сообществе во ВКонтакте.

Инна Пахомова