Бесплатные мастер-классы и живая музыка ожидают тюменцев на фестивале "Проводник"
Фестиваль креативных индустрий "Проводник" пройдет в районе ЖК "Речной порт" на улице Госпаровской 9 августа с 11 до 22 часов. Программа объединит искусство, музыку, урбанистику, ремесла и современные городские тренды, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.
В 12 часов начнется открытие. И с этого же времени начнутся разные активности – желающие посетят бесплатные мастер-классы по традиционным ремеслам, модели продемонстрируют коллекцию одежды под живую музыку, ценители городской архитектуры обсудят городскую среду на встрече "Диалогов о городе" (кстати, прямо на крыше!).
После 16 часов – музыка от DJ, развлекательная программа от ведущего, выступления музыкальных групп, мастер-классы и церемония закрытия.
Затем начнется летний кинотеатр, где горожане смогут посмотреть доброе кино.
В течение всего фестиваля в Инженерном центре будет работать "Иголка-маркет".
Подробная программа - по ссылке.
Вход на фестиваль "Проводник" свободный.
Возрастное ограничение: 0+.