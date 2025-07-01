Бесплатные мастер-классы и живая музыка ожидают тюменцев на фестивале "Проводник"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль креативных индустрий "Проводник" пройдет в районе ЖК "Речной порт" на улице Госпаровской 9 августа с 11 до 22 часов. Программа объединит искусство, музыку, урбанистику, ремесла и современные городские тренды, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

В 12 часов начнется открытие. И с этого же времени начнутся разные активности – желающие посетят бесплатные мастер-классы по традиционным ремеслам, модели продемонстрируют коллекцию одежды под живую музыку, ценители городской архитектуры обсудят городскую среду на встрече "Диалогов о городе" (кстати, прямо на крыше!).

После 16 часов – музыка от DJ, развлекательная программа от ведущего, выступления музыкальных групп, мастер-классы и церемония закрытия.

Затем начнется летний кинотеатр, где горожане смогут посмотреть доброе кино.

В течение всего фестиваля в Инженерном центре будет работать "Иголка-маркет".

Подробная программа - по ссылке.

Вход на фестиваль "Проводник" свободный.

Возрастное ограничение: 0+.