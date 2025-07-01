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Хедлайнером форума КПД в Тюмени станет бывший креативный директор Яндекса

Экономика, 18:08 10 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бывший креативный директор Яндекса, креатор, автор тренингов Дмитрий Яковлев из Москвы станет одним из хедлайнеров III форума креативных предпринимателей КПД в Тюменском технопарке 3 и 4 октября. Основная тема мероприятия – маркетинг в области креативных индустрий.

Об этом сообщила программный директор форума, создатель сообщества "Свидетели маркетинга" Кристина Евграфова во время пресс-конференции в ресторане "Наследие".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Будут маркетологи, которые работают в Т-банке, Яндексе. Дмитрий Яковлев будет интересен всем предпринимателям. Он бывший креативный директор Яндекса, проводит тренинги для крупных компаний страны и зарубежья. Деловую программу форума мы еще формирует, но однозначно будем говорить про нейросети – это ускорение любого маркетинг-процесса. Будем говорить про креатив в соцсетях, про маркетинг без бюджета, а также про дизайн, брендинг", - пояснила Кристина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Участников мероприятия помимо деловой программы ожидают секции по гастрономии, моде, локальным брендам и по ремесленничеству.

Тема маркетинга выбрана неслучайно, дополнил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий, организатор форума КПД Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В Стратегии развития креативных индустрий Тюменской области одним из приоритетов является продвижение местной продукции. Нам важно, чтобы наши бренды знали, покупали и в других регионах. Об этом будем говорить на форуме", - уточнил он.

Участие в КПД бесплатное. Отличие от прошлогодних форумов – написание мотивационного письма.

"Нам нужна профессиональная аудитория, которая действительно заинтересована в форуме. Через письма мы увидим запрос предпринимателей, и постараемся на него максимально ответить", - сказал Алексей.

Напомним, впервые на форуме пройдет Кубок губернатора Тюменской области "РОБИ" по робототехнике. Таким образом событие станет привлекательным еще и для детей, подростков.

Регистрация на форум открыта. Подробней – на сайте. Кстати, на нем есть кнопка – предложить себя в качестве эксперта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предыдущие два КПД доказали свою эффективность. Разработана и утверждена губернатором Стратегия развития креативных индустрий Тюменской области. Начал работать клуб продюсеров креативных индустрий.

В 2024 г. участниками КПД стали предприниматели из 15 регионов страны. Они продолжают общаться между собой в чате форума.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , КПД , креативные индустрии , Яндекс

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