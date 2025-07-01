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На форуме КПД в Тюмени впервые пройдет Кубок губернатора по робототехнике

Экономика, 09:07 10 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кубок губернатора Тюменской области "РОБИ" по робототехнике впервые пройдет на III форуме креативных предпринимателей КПД в Тюменском технопарке 3 и 4 октября. Основная тема мероприятия – маркетинг и продвижение креативных индустрий. Регистрация уже открыта.

Об этом сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, организатор форума КПД Алексей Краев во время пресс-конференции в ресторане "Наследие" 9 июля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В программе будет большой просветительский блок, блок коммуникаций с партнерами из нефтегазового и строительного кластеров. Мы создаем среду, где обеспечиваем контакты с заказчиками традиционных секторов экономики. Впервые мы начнем деловую повестку за месяц, с 3 сентября. Раз в неделю в этом ресторане мы будем проводить завтраки с экспертами и организаторами. Это будет изучение запросов для глубокой проработки на самом форуме", - сказал Алексей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предыдущие два КПД доказали свою эффективность. Разработана и утверждена губернатором Стратегия развития креативных индустрий Тюменской области. Начал работать Клуб продюсеров креативных индустрий.

Помимо предпринимателей, интерес к форуму начали проявлять дети и подростки, отметил гендиректор ТАРКИ. Поэтому решено провести Кубок губернатора Тюменской области "РОБИ". Это тюменский бренд. Его авторы реализуют образовательную систему по созданию роботов. О ней знают далеко за пределами региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В культурной программе участников ждет шоу коротких историй. Организаторы устроят ярмарку мастеров. Пройдет церемония награждения премии "Связи".

"Форум КПД – место, куда точно стоит приехать представителям других регионов. Это реальная возможность для креативных предпринимателей работать с нефтяными, газовыми компаниями, застройщиками, АПК, банками. У нас в регионе можно найти мощных партнеров. Стоит приехать ради сообществ. Тюменская область - лидер в стране методологии по формированию различных сообществ. Мы первые в стране открыли региональный клуб креативных продюсеров. И в число экспертов КПД войдут крутые федеральные эксперты", - подчеркнул Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подробней о событии для креативных индустрий можно узнать на официальном сайте.

В 2024 г. участниками КПД стали предприниматели из 15 регионов страны. Они продолжают общаться между собой в чате форума.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , КПД , креативные индустрии , форум

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