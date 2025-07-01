На форуме КПД в Тюмени впервые пройдет Кубок губернатора по робототехнике
Кубок губернатора Тюменской области "РОБИ" по робототехнике впервые пройдет на III форуме креативных предпринимателей КПД в Тюменском технопарке 3 и 4 октября. Основная тема мероприятия – маркетинг и продвижение креативных индустрий. Регистрация уже открыта.
Об этом сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, организатор форума КПД Алексей Краев во время пресс-конференции в ресторане "Наследие" 9 июля.
"В программе будет большой просветительский блок, блок коммуникаций с партнерами из нефтегазового и строительного кластеров. Мы создаем среду, где обеспечиваем контакты с заказчиками традиционных секторов экономики. Впервые мы начнем деловую повестку за месяц, с 3 сентября. Раз в неделю в этом ресторане мы будем проводить завтраки с экспертами и организаторами. Это будет изучение запросов для глубокой проработки на самом форуме", - сказал Алексей.
Предыдущие два КПД доказали свою эффективность. Разработана и утверждена губернатором Стратегия развития креативных индустрий Тюменской области. Начал работать Клуб продюсеров креативных индустрий.
Помимо предпринимателей, интерес к форуму начали проявлять дети и подростки, отметил гендиректор ТАРКИ. Поэтому решено провести Кубок губернатора Тюменской области "РОБИ". Это тюменский бренд. Его авторы реализуют образовательную систему по созданию роботов. О ней знают далеко за пределами региона.
В культурной программе участников ждет шоу коротких историй. Организаторы устроят ярмарку мастеров. Пройдет церемония награждения премии "Связи".
"Форум КПД – место, куда точно стоит приехать представителям других регионов. Это реальная возможность для креативных предпринимателей работать с нефтяными, газовыми компаниями, застройщиками, АПК, банками. У нас в регионе можно найти мощных партнеров. Стоит приехать ради сообществ. Тюменская область - лидер в стране методологии по формированию различных сообществ. Мы первые в стране открыли региональный клуб креативных продюсеров. И в число экспертов КПД войдут крутые федеральные эксперты", - подчеркнул Алексей Краев.
Подробней о событии для креативных индустрий можно узнать на официальном сайте.
В 2024 г. участниками КПД стали предприниматели из 15 регионов страны. Они продолжают общаться между собой в чате форума.
Анжела Лебедева