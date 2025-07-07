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Бренд "В Сибири рос" запускает посвященную Году Ершова в Тобольске коллекцию одежды

Общество, 13:54 07 июля 2025

предоставлено Татьяной Погореловой | Фото: предоставлено Татьяной Погореловой

Коллекцию одежды, посвященную Году Петра Ершова в Тобольске, запускает местный бренд "В Сибири рос".

Первые вещи по мотивам произведений автора русской сказки в стихах "Конек-горбунок" показали на фестивале-ярмарке "Мастера Сибири"и в День города. Увидеть их можно было и в день открытия музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", 5 июля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" индивидуальный предприниматель, основатель бренда "В Сибири рос" Татьяна Погорелова, вещи из коллекции были разработаны очень быстро. На фестивале-ярмарке "Мастера Сибири" авторы идеи сразу же получили заказ. В День города пиджак с гобеленовыми вставками купила дизайнер из Ханты-Мансийска Наталья Мороз.

"Я нашла фабрику по производству гобеленовых тканей. На ней выпускают гобелен, разработанный по мотивам сказки "Конек-горбунок". Использовали два принта, стилизовали их в изделиях. Мы пошили спортивно-деловой пиджак с вышивкой и худи, при создании которого использовали гобелен с Жар-птицей", — поделилась Татьяна Погорелова.

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Также Татьяна выпускает футболки, посвященные Тобольску. Гости Дня города и фестиваля "Лето в Тобольском кремле" могли стать участниками интерактивного перформанса. Основатель бренда "В Сибири рос" наносила наклейку с изображением на ткань с помощью термопресса на глазах клиента. Иллюстрации для футболок по референсам Татьяны Погореловой разработала дизайнер, выпускница Тобольского многопрофильного техникума Виктория Долженко. Стояла задача — отобразить тобольское наследие, познакомить с историей города.

"К "Лету в Тобольском кремле" иллюстрации доработали, включили культурный код — сибирское барокко (наличники) и тобольский махровый ковер. Футболки заинтересовали туристов, покупали и для детей тоже. В день проведения фестиваля "Лето в Тобольском кремле" две девушки, сделавшие у меня покупку, пошли в гостиницу, чтобы переодеться и пойти на концерт", — поделилась Татьяна Погорелова.

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Отметим, бренд "В Сибири рос" индивидуальный предприниматель развивает с 2021 года. Также у нее есть свое ателье. В легкой промышленности она со школьной скамьи. Давнее увлечение переросло в дело всей жизни.

Татьяна Погорелова — активный участник областных, российских, международных фестивалей и конкурсов в области моды. На протяжении лета тоболячка планирует представлять свою продукцию на массовых мероприятиях. В ближайшее время одежду ее бренда горожане и гости смогут увидеть на закрытии "Лета в Тобольском кремле" 12 июля, на фестивале "Знаковое место" 19 июля. Приедет Татьяна Погорелова и в Тюмень на День города, который состоится 26 июля. К этому событию разработают линейку по областной столице.

"Сейчас идут переговоры о том, чтобы сформировать коллектив тобольских мастеров, ремесленников и представлять Тобольск на выставках уже за пределами города и региона. У нас есть другие бренды одежды, производители постельного белья, сумки из крафтовой бумаги", — поделилась она.

Инна Пахомова

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# дизайнеры , мода

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