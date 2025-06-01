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Фестиваль "Нити Сибири" впервые пройдет в Ялуторовском остроге

Общество, 15:45 20 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Нити Сибири" впервые пройдет в Ялуторовском остроге 28 июня, начало — в 17 часов. В этот вечер посетителям представят коллекции дизайнерской одежды с легким шармом этники.

"В рамках Дня города состоится показ уральских дизайнеров, включая тюменских. Большая часть привезет коллекции с направлениями культурного кода и этники России. Прекрасно, что будут представлены и ялуторовские дизайнеры", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" один из организаторов фестиваля Анна Воронова.

В частности, на площадку приедет и дизайнер из Ишима Юлия Смирнова. Из Тюмени привезут коллекцию Амелии Бебекиной — шьют новые наряды, которые объединят названием "Моя Россия". Гости из Челябинска представят бренд "Веляник".

Для проведения фестиваля территорию Ялуторовского острога хотят переобрудовать в своеобразный подиум.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# дизайнеры , мода , фестиваль , Ялуторовский острог

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