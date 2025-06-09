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Райтеры из разных городов расписали 1000 "квадратов" подземки на набережной Туры

Общество, 11:08 09 июня 2025

организаторов фестиваля граффити

1 тыс. кв. метров нижнего яруса парковки на набережной Туры стали полотном для 30 арт-художников из Екатеринбурга, Кургана, Красноярска, Москвы, Сургута, Тюмени - участников первого в Тюмени фестиваля граффити.

"Подземка" - новое креативное пространство города.

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"Фестиваль граффити - самодостаточное мероприятие и оставляет после себя понятные, существенные изменения в пространстве. Он получился удачным. Райтеры из разных городов говорили, что у них подобных пространств нет. И мало примеров того, как сообщества сами меняют такие места. Поле для творчества – максимальное", - считает генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

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По словам организатора фестиваля Андрея Маклакова, многие художники вдохновились атмосферой метро.

"Есть работы, передающие дух нью-йорского метро 80-ых годов – все яркое, расписное, разного стиля. Моя задача заключалась в том, чтобы расставить участников фестиваля композиционно. Получились рисунки в стиле реализма. Есть работы - чистая импровизация. Все они – самовыражение здесь и сейчас, в моменте", - рассказал Андрей.

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На одной из колонн подземки произошла коллаборация четырех художников: тюменская художница нанесли узор из листьев, екатеринбургский художник добавил лиса, его друг сверху синим оставил свой шрифт, тюменский художник - белые узоры пузырями.

За два дня арт-художники создали место для исследования, изучения творчества. Фестиваль граффити прошел при поддержке ТАРКИ. Организаторы проверят работы на сохранность, и думают сделать фестиваль ежегодным.

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Торжественное открытие нового пространства для развития креативных индустрий "Подземка" пройдет 28 июня.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , граффити , креативные индустрии , набережная Туры , фестиваль

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