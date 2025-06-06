30 тюменских мастеров показали изделия на выставке "Магия прикладного искусства"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

30 тюменских мастеров приняли участие в выставке "Магия прикладного искусства", которая открылась в Доме художников 6 июня. В экспозицию вошли панно, изделия из керамики, лоскутное шитье, ручное ткачество, предметы с кармацкой росписью.

Выставки декоративно-прикладного искусства презентуют в Тюмени раз в год, отметил председатель регионального отделения Союза художников России Александр Новик.

"Мы проводим такие события давно. У нас много прикладников, их "выращивают" в наших вузах. На факультете декоративно-прикладного искусства в институте культуры и искусства на улице Пароходской выпускают живописцев и керамистов. Всегда радуют керамисты, потому что там преподает опытная художница, член Союза художников России Ольга Неживенко. Она выпустила много учеников, которые уже вступили в Союз художников. Своими работами они обогащают нашу выставку, подходы разнообразны. Вроде бы один педагог, а подход у студентов и выпускников этого учебного заведения разный. Это, конечно, говорит о качестве педагогической деятельности", — поделился Александр Новик.

Принять участие приглашают не только именитых мастеров, таких как Ольга Неживенко, Вера Быкова, Альфея Мухаметова, но и студентов, которые еще учатся. Председатель регионального отделения Союза художников России отметил, что множество художников начинали выставляться еще будучи студентами. Для авторов важно увидеть себя на фоне других. Это дает возможность расти, сравнивать, увидеть, чего не хватает, считает Александр Новик.

Выставка гармонично связывает керамику и ткачество, подчеркнула искусствовед, член Союза художников РФ, член Ассоциации искусствоведов Татьяна Сергейчук. По ее словам, работы такого уровня еще не экспонировали.

"С точки зрения человека, который видел разные выставки, радует то, что приходит тема разных культур. 20 лет назад были темы, которые объединяли, обобщали, они касались образов современности, литературных произведений, сказок. На этой присутствует много интересных вещей, связанных с русской культурой, культурой сибирских татар", — высказала мнение искусствовед.

Ткачество и панно из природных материалов представила мастер, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России Ольга Козловская. В одном панно автор совместила и ковровую, и ремизную техники. Мастер называет это своей маленькой гордостью. Пальто, представленное на манекене, Ольга Козловская показывала на фестивале "Весна. Кросна" в Перми. Для этого изделия она самостоятельно выткала ткань.

"В детстве я смотрела, как бабушка ткала половики, меня к станку не допускали. Мама вышивала крестиком: мода на вышивку была в 50-60-е годы. В школе мне нравились ремесла, уроки труда. Работать на станке я начала, в 1980-м году, когда закончила Московское художественно-промышленное училище имени Калинина. Восемь лет проработала на фабрике "Мостекстильпром", потом вернулась в Тюмень. Долго искала себя, в каком направлении работать. Теперь совмещаю и ковер, и ремизное ткачество. И шью, и вяжу, и чего только я уже не делала", — рассказала о себе Ольга Козловская.

Много лет мастер преподавала в институте культуры, находясь на пенсии она продолжает свои эксперименты. Ей всегда нравилось узнавать что-то новое, осваивать новые техники, не только традиционные сибирские. Ольга Козловская восстановила технику многоремизного ткачества, которая может продолжить традицию камчатных скатертей - таких изделия находятся в запасниках тюменских музеев.

Участник выставки Людмила Козлова представила в зале четыре комплекта работ. На работе "Вид сверху" изображен полет над Землей. С помощью работы "Линия жизни", прошедшей дровяной обжиг, автор показывает, что в жизни человека бывают светлые и темные полосы. Третий комплект — набор тарелок, посвященных Тобольскому кремлю. Еще одна работа посвящена женщинам, русской культуре и носит название "Славянский хоровод".

Для себя Людмила Козловская отметила, что студенческие работы, которые представлены на "Магии прикладного искусства", достаточно сильные. У обучающихся на втором, третьем курсах виден достаточно большой потенциал, подчеркнула художник-керамист. Она призвала молодежь не стесняться и вступать в ряды молодежного объединения, которое действует при региональном отделении Союза художников России. Это дает возможность развиваться, общаться друг с другом.

Экспозиция проработает по 13 июля по адресу: ул. Холодильная, 124. Часы работы: с 9 до 20 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова