Областной чемпионат по лыжным гонкам перенесли на 17 января

Спорт, 12:27 14 января 2026

Департамент физической культуры и спорта Тюменской области  | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области 

Из-за аномальных морозов чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам, запланированный на 13-15 января, перенесён на 17 января.

Соревнования пройдут на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". В 11 часов 17 января стартует индивидуальная гонка классическим стилем. Женщины преодолеют дистанцию в 5 км, мужчины - 10 км.

На 11 часов 18 января запланирована индивидуальная гонка свободным стилем. 19 января состоятся спринт свободным стилем, квалификационные и финальные забеги.

﻿
