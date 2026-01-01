Областной чемпионат по лыжным гонкам перенесли на 17 января
Из-за аномальных морозов чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам, запланированный на 13-15 января, перенесён на 17 января.
Соревнования пройдут на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". В 11 часов 17 января стартует индивидуальная гонка классическим стилем. Женщины преодолеют дистанцию в 5 км, мужчины - 10 км.
На 11 часов 18 января запланирована индивидуальная гонка свободным стилем. 19 января состоятся спринт свободным стилем, квалификационные и финальные забеги.