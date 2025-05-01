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Старт "Ночи музеев" в тюменском музейном комплексе дал "виртуальный ведущий"

Общество, 21:06 17 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Старт "Ночи музеев" дали в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 17 мая. Честь открыть акцию выпала "виртуальному ведущему", который на большом экране в формате видео познакомил гостей с программой и темой.

Директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Панасенко подчеркнул, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год героев темой акции стали "Герои".

"В музейном комплексе и малых музеях все мероприятия так или иначе посвящены теме Победы в Великой Отечественной войне и теме героизма в разных проявлениях. Проходят самые разнообразные по своей направленности мероприятия. Самая главная выставка, посвященная теме героев, — "Именем Родины". Эта экспозиция подробно рассказывает о вкладе в общую победу. В музее Словцова состоится концерт от ведущих актеров Московского губернского театра, на котором прозвучат песни Высоцкого", — поделился Иван Панасенко.

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Каждый раз сотрудники музея придумывают что-то новое, сказал он. В этот раз запланировано большое количество активностей, связанных с новыми технологиями, искусственным интеллектом. По выставке "Культурный слой" проходит персонализированная экскурсия на основе нейросети. В течение всего вечера от посетителей собирают комментарии о том, кого они считают героями. В конце будет представлен собирательный "Портрет героя", который создаст нейросеть из полученных сообщений.

Также гости могли "попасть" в шедевры известных художников Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и многих других. Достаточно было подойти к хромакею — большой зеленой ткани, расположенной перед видеокамерой. После этого посетители могли увидеть себя на фоне одной из картин из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Узнать больше о музейных объектах Тюмени посетители смогут, наведя телефон на одну из NFC-меток на специальном стенде. Впоследствии на экранах им выпадают забавные факты или информация о выставках, которые можно посетить.

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Занятия в музейном комплексе найдутся для тюменцев всех возрастов. Юных гостей приглашают на интерактивные мероприятия, экскурсии по выставкам, игровые площадки, игротеку. Для взрослых в ремесленном "Цехе" предусмотрена серия мастер-классов: "Дело гончарное", "Сибирский мыловарЪ", "Разнготравье восковое", "Украшения из УФ-смолы", "Ботанический барельеф".

Игорь и Елена впервые решили пройтись по музейному комплексу во время "Ночи музеев".

"Раньше мы видели афиши "Ночи музеев", но ни разу не ходили на нее. В этот раз решили сходить. Мы интересуемся искусством, историей. На первом этаже посмотрели экспозицию "Именем Родины". На выставке "Культурный слой" решили ознакомиться с произведениями местных автором. Работы Рубенса оставили напоследок", — поделились Игорь и Елена.

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Побывать в музейном комплексе тюменцы могут до 23 часов 50 минут. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# Музейный комплекс им , Ночь музеев , Словцова

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