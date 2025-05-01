Экскурсии, работа над арт-объектами, концерты ждут жителей Тюменской области в "Ночь музеев"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии, творческие мастер-классы, игротеки, ярмарки, создание арт-объектов, концерты ждут жителей Тюменской области в рамках всероссийской акции "Ночь музеев — 2025" 17 мая. Тема года — "Герои".

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Открытие акции состоится на первом этаже Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени в 18 часов 15 минут. Виртуальный ведущий познакомит посетителей с главной темой и программой. Он же проведет обратный отсчет до начала акции в музейном комплексе и объявит о старте "Ночи музеев".

При приобретении комплексного билета гости получают возможность посетить выставки первого этажа: "П.П. Рубенс и его время", "Именем Родины", "Дивный мир волшебной сказки", "Возвращение домой", "И.Я. Словцов. Наследие", третьего этажа — "Культурный слой" и четвертого этажа — "Искусство объединяет".

С помощью нейросети посетители смогут сгенерировать "Портрет героя". Поделиться собственным представлением об образе участники акции смогут, перейдя по QR-коду и оставив сообщение. Каждый из них получит результат на личную почту. QR-коды разместятся во всех объектах показа музейного комплекса.

В ремесленном "Цехе" посетителям предложат принять участие в создании народного арт-объекта "Калейдостоп традиций", разработанного по мотивам тюменского махрового ковра. Здесь же на мастер-классе желающие смогут сделать "Голубя мира" по технологии тиснения фольги.

Музей "Городская дума"

В музее "Городская дума" гостям предложат посетить выставку "Масштаб Победы", на которой представлены диорамы и модели бронеавтомобилей, танков, пушек, самолетов, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. На экспозиции "Имена и судьбы" участники областного поискового центра покажут амуницию, обмундирование воинов Красной Армии, находки с мест боев времен Великой Отечественной.

Участники Тюменского общества моделистов проведут мастер-класс по сборке моделей боевой техники и расскажут об особенностях конструирования макетов.

На Исторической площади пройдет пешеходная экскурсия "Была война. Была Победа!".

Музей "Усадьба Колокольниковых"

В 18 часов на уличной площадке дадут старт концерту "Страна героев". Романсы и лирические композиции исполнят юные артисты ансамбля "Ария" и студенты Тюменского колледжа искусств.

В 19 часов состоится телемост с потомками купцов Колокольниковых. Они расскажут о судьбе Виктора Ивановича Колокольникова, его боевых подвигах в русско-японской войне 1904-1905 гг., ранении и жизни в Китае.

Через час на уличной площадке бард-бэнд "Те самые" проведут концерт "Хочется взлететь".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музей "Дом Машарова"

В 19 часов начнется показ кукольного спектакля "Про хорошего работника Ивана" от театра "Куклы Кузиных". Зрители познакомятся с героем народных сказок Иваном, его подвигами и узнают, как можно проявить героизм в труде, защите близких и повседневных добрых делах.

Спустя час всех будут ждать на лекции "Город трудовой доблести: заводы Тюмени во время Великой Отечественной войны", которую прочитает доктор исторических наук Александр Ярков.

Поэтические и музыкальные произведения эпохи романтизма гости услышат на концерте "Человек эпохи" с 22 до 23 часов.

"Археологический музей-заповедник"

На сцене в 18 часов пройдет открытие "Герои в песнях". Ансамбль народной песни "Сударушка" исполнит композиции времен Великой Отечественной войны и народные.

На площадке перед административными зданиями пройдет мероприятие "Песни под гитару". Участники познакомятся с археологическими традициями, окунутся в атмосферу будней героев экспедиций и споют под открытым небом.

При приобретении комплексного билета "Наследие Андреевских озер" гости с 16 часов до 21 часа 50 минут смогут посетить основные выставки и постоянную экспозицию: "В предместье Андреевских озер", "Чум-традиционное жилище", "Из глубины веков".

Также свои программы в рамках "Ночи музеев" разработаны в Тобольске и Ялуторовске.

Тобольск

В тобольском музейном комплексе "Гостиный двор" гостям подробно расскажут о сибирском предпринимательстве, купцах-меценатах. В частности, пройдет квест-игра "Гений земли Сибирской". Участники познакомятся с наследием выдающегося земляка – картографа, архитектора, историка, художника Семёна Ремезова, а также с изразцовым искусством и сами распишут гипсовый изразец.

С 18 до 20 часов во внутреннем пространстве Гостиного двора будут знакомить с традициями чайной церемонии, сортами чая и способами его заваривания.

В "Тюремном замке" посетители бесплатно побывают на выставках "Музей сибирской каторги и ссылки" и "От острога до тюрьмы".

Также запланированы пять экскурсий "170 лет Тюремному замку. Герои музейного пантеона", на которых участников познакомят с персонами, чьи судьбы связаны с этим местом.

Через игру гости больше узнают о выдающихся краеведах Тобольска в Губернском музее.

О традициях и ремеслах расскажут в "Доме мастеров". Также в программу включены два мастер-класса — по валянию и работе с глиной.

Во Дворце наместника горожане и гости Тобольска смогут бесплатно посетить выставки "Музей истории управления Сибирью", "Страницы истории Сибири", "По шелковому пути", "Несказочный Ершов", "В праздник Светлой Пасхи", "Война. Победа, Память".

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Окунуться в мир русских былин и познакомиться с легендарными защитниками родной земли - богатырями - юные тоболяки смогут в музейном центре "Камелек". Желающим можно будет принять участие в богатырских состязаниях и проявить свою смекалку, ловкость и эрудицию.

В "Губернской судебной управе" организуют интерактивные занятия "Великие герои Великой страны". Гости выполнят интерактивные задания, связанные с военной тематикой, а также смогут почувствовать себя в роли разведчика и партизана времен Великой Отечественной войны.

В музее семьи императора Николая II посетители бесплатно побывают на двух тематических выставках. Здесь гости смогут услышать музыкальные произведения любимых авторов царской семьи в исполнении учащихся, родителей и преподавателей отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума. В программу вошел квест "Семь+я = семья". Участники совершат путешествие по залам дома генерал-губернатора, в которых их ждут неожиданные задания и каверзные вопросы. Пройдя весь маршрут, гости смогут отыскать сладкий "царский" клад.

Ялуторовск

В Ялуторовске в "Ночь музеев" горожане могут посетить краеведческий музей, историко-мемориальный, "Торговые ряды" и "Дом природы".

Акцию в краеведческом музее в 18 часов откроют концертом "Песни Победы", на котором исполнят песни военных лет.

На выставке "СВОи" в 18 часов состоится встреча с участниками специальной военной операции. Посетив экспозицию "Время героев", в 20 часов гости смогут пообщаться с членами организации ветеранов локальных войск "Боевое братство".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ознакомиться с подробной информацией можно на едином агрегаторе, который подготовило Тюменское музейно-просветительское объединение. Вход на события из публичной программы бесплатный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова