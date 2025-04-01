От жителей Тюмени ждут заявки на участие в турнирах по фиджитал-триатлону

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в турнирах по фиджитал-триатлону продолжается в Тюмени. Горожанам предлагают собрать команды из пяти человек и побороться за медали.

По словам организаторов, фиджитал-триатлон — инновация, нацеленная на приобщение подростков к здоровому образу жизни. Цифровой мир объединяется с физической активностью.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" управляющий фиджитал-центра Максим Шереметьев, такие турниры проводятся постоянно. При этом организаторы экспериментируют с различными форматами.

"На прошлой неделе нас посетило сообщество армрестлеров. Они боролись на руках плюс присутствовали элементы цифрового соревнования. В итоге в фиджитал-триатлоне выиграл не самый сильный спортсмен, а человек, который хорошо проявил себя в разных дисциплинах и набрал больше баллов", — поделился Максим Шереметьев.

Организаторы турниров снизили возраст потенциальных участников с 14 до 12 лет. Подростки могут приходить классами. Участие абсолютно бесплатное, необходимо только заявиться через сообщество фиджитал-центра во ВКонтакте.

"Фиджитал-центр работает в Тюмени уже год. В рамках этих триатлонов показываем все форматы, которые наработали, все, чему мы научились. У нас за небольшое время люди могут познакомиться с фиджитал-спортом", — поделился управляющий.

Данные триатлоны будут проводить до 1 июня. Проект реализуется при поддержке "Росмолодежь.Гранты". Возрастное ограничение: 12+.

Кроме того, в фиджитал-центре готовятся к турнирам, которые посвятят Дню Победы. В этот раз участникам предложат управлять моделями танков на радиоуправлении. Их планируют провести ближе к 9 Мая.

"На нашей площадке запланированы соревнования среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Они имеют профориентационные цели. Естественно вносим патриотический контекст в связи с Годом героев, который губернатор Тюменской области Александр Моор объявил в регионе в 2025 году", — добавил Максим Шереметьев.

Инна Пахомова