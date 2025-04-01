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Мини-скульптуру деревянных дел мастера установят на пешеходной улице в Тюмени

Общество, 13:31 16 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бронзовую мини-скульптуру деревянных дел мастера планируют установить на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 16 апреля. Это лишь один из фантастических персонажей — тюмиков, которые появятся в разных локациях областной столицы.

"На создание этой фигурки нас вдохновила семья реставраторов, мастеров художественной резьбы по дереву Вадим Шитов и тюменское деревянное зодчество. Хотели бы установить мини-скульптуру на улице Дзержинского, чтобы привлекать внимание к данному ремеслу и истории Тюмени", — поделился исполнительный директор Совета надежных отцов Тюменской области, управляющий фиджитал-центра Максим Шереметьев.

Имя данному тюмику еще не придумано. Горожане могут выйти со своими предложениями. Установка согласована с властями. Авторам идеи еще предстоит выбрать конкретное место. Планируется провести торжественное открытие.

"Жители и гости Тюмени будут фотографироваться с нашим тюмиком. Его посещение войдет в туристические маршруты и квесты, которые проводятся на этой улице", — дополнил Максим Шереметьев.

Отметим, помимо тюмика, символизирующего деревянных дел мастера, существуют еще два. Это пара влюбленных, которых зовут Лев и Права. Их установка еще не согласована. Организаторы хотели бы разместить их на мосту Влюбленных.

История с тюмиками будет продолжена. На данный момент авторы идеи придумали восемь историй. Предполагается, что их установят в разных частях города для привлечения внимания к туристическим объектам. Следить за ходом проекта можно в сообществе во ВКонтакте.

На создание первого 15-сантиметрового тюмика был получен грант по итогам конкурса "Моя идея". Еще двух сделали благодаря гранту от Росмолодежи.

Инна Пахомова

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# достопримечательности , скульптура , туризм

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