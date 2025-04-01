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Тюменский марафон "Врата Сибири" откроют "Забегом героев"

Общество, 16:13 15 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Забегом Героев" откроется тюменский марафон "Врата Сибири", который пройдет в областной столице с 27 по 28 сентября. Участие в событии первого стартового дня примут бойцы специальной военной операции, ветераны локальных войн и военных конфликтов.

"Такие мероприятия важны для участников тем, что они смогут увидеться друг с другом. Недавно я был на турнире по армейскому рукопашному бою, там собралось много участников именно из числа бойцов специальной военной операции. Смогли встретиться боевые товарищи, найти новые интересы. Этот забег мотивирует ветеранов боевых действий вовлекать молодежь в спорт. Мы делаем это личным примером", — поделился участник СВО Владислав Набока.

Руководитель проекта "5 верст" в Тюмени, директор XXVI тюменского марафона Роман Берестовский подчеркнул, что данный забег будет дружеским, в нем не будет победителей. Эта часть марафона посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году героев, Году защитника Отечества. Предложена дистанция в 1 тыс. 586 метров.

Напомним, после перерыва в 13 лет в областной столице в 2025 году занялись возрождением тюменского марафона. По словам организаторов, это будет не только спортивное событие, а целый фестиваль, над которым работает большая команда. 15 апреля дан официальный старт продаже слотов. Спортсменам предложат пробежать от 42 м до 42 км. Призовой фонд составит больше миллиона рублей.

Инна Пахомова

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# забег , спорт

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