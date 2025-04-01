Экотропу обновили в тюменском парке имени Юрия Гагарина

ТАРКИ ТАРКИ

Реновацию информационных стендов экологической тропы завершили в лесопарке им. Юрия Гагарина. По ней прошли ученики школы № 5 и специалисты Тюменского агентства развития креативных индустрий.

По инициативе Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" стенды дополнили полезной информацией, изменили дизайн. Тропа, созданная в 2021 году, представляет собой образовательный маршрут с археологической, ботанической и орнитологической тематикой.

Как отметил генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев, экскурсии для школьников будут регулярными, и каждый житель и гость города во время прогулки в парке сможет лучше ориентироваться в мире растений и животных.

Напомним, что недавно ТАРКИ запустили работу портала паркитюмени.рф, на котором каждый желающий может предложить событие для общественных пространств города.

К примеру, в парке Гагарина в День космонавтики, 12 апреля, пройдут "Пять верст" - проект, объединяющий любителей бега.