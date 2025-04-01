  • 11 апреля 202511.04.2025пятница
  • USD85,0159
    EUR94,6036
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северо-западный

Экотропу обновили в тюменском парке имени Юрия Гагарина

Общество, 17:21 11 апреля 2025

ТАРКИ

Реновацию информационных стендов экологической тропы завершили в лесопарке им. Юрия Гагарина. По ней прошли ученики школы № 5 и специалисты Тюменского агентства развития креативных индустрий.

По инициативе Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" стенды дополнили полезной информацией, изменили дизайн. Тропа, созданная в 2021 году, представляет собой образовательный маршрут с археологической, ботанической и орнитологической тематикой.

ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ﻿

Как отметил генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев, экскурсии для школьников будут регулярными, и каждый житель и гость города во время прогулки в парке сможет лучше ориентироваться в мире растений и животных.

Напомним, что недавно ТАРКИ запустили работу портала паркитюмени.рф, на котором каждый желающий может предложить событие для общественных пространств города.

К примеру, в парке Гагарина в День космонавтики, 12 апреля, пройдут "Пять верст" - проект, объединяющий любителей бега.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии , парк Гагарина , парки , ЧИР , экотропа

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 11.04.2025Метеорологи скорректировали прогноз по паводку в Казанском районе
19:46 11.04.2025Опыт Упоровского района представлен на всероссийской премии "Служение"
19:04 11.04.2025Тюменская область попала в топ-15 самых популярных регионов для путешествий в марте
18:05 11.04.2025Тюменцы могут поддержать ишимский проект на всероссийской премии "Служение"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора