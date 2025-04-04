Предпринимательницы Тюмени примерили на себя образы с известных картин

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образы с известных картин примерили на себя женщины-предприниматели Тюмени. Фотоработы собрали в выставку "Женщины Тюмени. Мы бренд", которую открыли на пешеходной улице Дзержинского 4 апреля.

По словам руководителя комитета по развитию женского предпринимательства ТРО "Опора России", соорганизатор проекта Натальи Паденко, это уже третья выставка на пешеходной улице. В начале была экспозиция, где женщины примеряли деловые мужские костюмы. Позднее организаторы обратились к истории: женщины-предпринимательницы были очень активны в конце XIX — начале XX века. Наталья Паденко считает, что такие выставки вдохновляют, дают горожанкам почувствовать себя продолжением тюменской сильной истории.

"В этом году мы решили добавить сюда еще и искусство. Любой бизнес, любая предпринимательская инициатива - это творчество. Как к нам приходит бизнес-идея? Мы смотрим что-то из своих потребностей, дополняет своим опытом то, что нам приходит из мира и создаем. Так же великие художники писали свои полотна. Вдохновляясь картинами мастеров, мы создали образы, в которых фотографировались наши женщины-предпринимательницы. Комитет по развитию женского предпринимательства ТРО "Опора России" делает много, чтобы развивать сферу, больше рассказывать о бизнесе тюменок и тем самым вдохновлять новичков вести свое дело", — поделилась Наталья Паденко.

Эти работы также в дальнейшем будут экспонироваться в торговых центрах города, историческом парке "Россия — моя история", в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Выставки обещают дополнить интересными лекциями об искусстве.

Преображение тюменских предпринимательниц выдалось фантастическим, сказал исполнительный директор ТРО "Опора России" Наиль Хакимов.

"На самом деле, меняя образы, вы сохраняете свою суть женщин-предпринимателей. Каждый год вы нас удивляете, это очень приятно. Это очень крутой проект", — произнес он.

Выставка "Женщины Тюмени. Мы бренд" станет украшением городского пространства, убежден заместитель директора Тюменского агентства развития креативных индустрий Денис Захаров. По его мнению, фотографии женщин, которые построили свою жизнь, добились успеха способны вдохновить и других.

Каждая героиня выставки раскрывает свою многогранность, соединяя в себе традиции прошлого и динамику настоящего, — от таинственного взгляда "Джоконды" до независимости "Фриды Кало", от мягкости "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера до дерзости "Любительницы абсента" Пабло Пикассо.

Предпринимательнице в сфере сметного сопровождения, автору книги "Начни с меня. Я первая книга, которая очень любит тебя" Ирине Валуевой достался образ Моны Лизы с шедевра Леонардо да Винчи.

"Я вообще люблю творчество, фотопроекты. Мы изучали картины сами. Также нам помогала искусствовед Анастасия Семерикова. Она подбирала образы к нашим фотографиям из соцсетей. Изначально я остановилась на "Портрете молодой женщины" Сандро Боттичелли. Мне же прислали изображение с Джокондой. Шедевр да Винчи — это самая популярная картина в мире, самая необычная, неизученная. Конечно, я согласилась. Мне очень понравился результат. Было интересно, когда мы пришли на макияж. Что делать, ведь у Моны Лизы же нет ни бровей, ни ресниц? Я сказала, что отстригать ресницы и брови не буду. Поэтому получился немножко усовершенствованный образ", — вспоминает Ирина Валуева.

Инна Пахомова