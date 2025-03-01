Проект "Виртуальный страйкбол" планируют запустить в Тюмени

| Фото: из сообщества "Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»|Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»|Тюмень" во ВКонтакте

"Виртуальный страйкбол" планирует запустить команда тюменского фиджитал-центра. Сейчас проходит тестирование программы.

Об этом управляющий "Фиджитал-центра" Максим Шереметьев рассказал на тематическом лектории Тюменского агентства развития креативных индустрий.

"Есть тактический шутер, в котором люди в VR-шлемах ходят по пустому пространству и что-то видят. Сейчас тестируем программу "Виртуальный страйкбол". Но мы пошли дальше: в реальности наши противники будут находиться в другом городе. Матч запланирован на 1 июня. Мы будем здесь, в Тюмени, а соперники — в Калининграде. Цифровые аватары встретятся в цифровом пространстве", — поделился Максим Шереметьев.

Управляющий "Фиджитал-центра" назвал это технологией будущего, отметив, что это тюменская инновация. Он добавил, что Федерация страйкбола России вносит изменения в свои дисциплины, чтобы страйкбол стал официальным видом спорта.

"Представьте себе, что не нужно никуда ездить. Можно просто, находясь в городе, принимать участие в таких тактических дисциплинах. Собираемся интегрироваться с центром "ВОИН" и проводить матчи между регионами", — добавил Максим Шереметьев.

Напомним, фиджитал-центр открылся на ул. Береговой в Тюмени 28 февраля 2024 года. Он стал четвертым по счету в России. Сейчас на территории страны функционируют более десяти таких точек. К 2030 году, согласно концепции развития фиджитал-спорта, их число должно составить не менее 300.

Фиджитал-спорт — это вид, объединяющий в себе соревнования в двух форматах: цифровом и физическом. Главная задача — набрать наибольшее количество очков по итогам состязаний обоих типов.

Единое хобби, инновационное, спортивное может увлечь не только детей и молодежь, но и всю семью, убежден Максим Шереметьев. В тюменском фиджитал-центре у молодежи популярностью пользуется ритм-симулятор. Соревнования с его использованием проходят в виде танцевального батла. Задача — повторять движения за цифровым аватаром, держа в руке специальный контроллер.

Это официальный вид спорта, заметил управляющий "Фиджитал-центра". Тюмень первой в стране присвоила разряды по фиджитал-спорту. Один из них — это ритм-симулятор. Сотрудник фиджитал-центра Семен Хлюпин стал обладателем разряда по фиджитал-спорту.

"В предстоящие выходные повезем сборную в Верхнюю Пышму, где примем участие в межрегиональном чемпионате Уральского федерального округа по фиджитал-спорту. Наши спортсмены будут выступать в двух дисциплинах", — подчеркнул Максим Шереметьев.

Также в тюменском фиджитал-центре проводится много соревнований с применением VR-технологий.

Посетить фиджитал-центр может любой желающий. Он работает ежедневно с 9 до 20 часов. Посетителям необходимо нажать на кнопку у двери. Индивидуально посещать фиджитал-центр можно с 14 лет. Тюменцев помладше пропускают в сопровождении взрослых.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова