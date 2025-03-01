Гастрофестиваль "Сибирский баурсак" стал официальным брендом Тобольского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Гастрофестиваль "Сибирский баурсак" стал официальным брендом Тобольского района. Товарный знак события зарегистрирован.

Об этом в Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

“Товарный знак свидетельствует о том, что идея, название и символика праздника национальной выпечки сибирских татар с конкурсом на самый большой баурсак принадлежит нам. Он присвоен решением федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)”, – написал глава муниципального образования.

2025 год для гастрономического фестиваля "Сибирский баурсак" – юбилейный. Праздник проведут уже в пятый раз. Он будет особенным, заверил Леонид Митрюшкин. Ожидается концерт с переведенными на татарский язык мировыми и отечественными хитами.

Специально для молодежи введут новую номинацию. Командам участников т 18 до 36 лет предложат участвовать в состязаниях по выпечке сибирского баурсака на скорость.

С 1 апреля откроется прием заявок на участие в фестивале. Возрастное ограничение: 0+.