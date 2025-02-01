Креативщики Тюмени готовы заняться наполнением мастер-плана города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители креативных индустрий Тюмени заинтересовались возможностью наполнения мастер-плана развития исторической части города.

Презентацию проекта для них провел мэр Максим Афанасьев в мультицентре "Контора пароходства" 22 февраля.

Мэр напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу разработать мастер-планы в 200 опорных городах страны.

"Это некий сценарий развития города, отвечающий на вопросы, связанные с развитием с точки зрения новых рабочих мест, приоритетных видов экономической деятельности. Это разговор о реальных процессах, которые можно будет наблюдать в ближайшие пять-десять лет", – подчеркнул глава Тюмени.

Мастер-план исторического центра города уже получил название — "Врата Сибири". Генеральный исполнитель работы отобран — это один из узнаваемых и авторитетных институтов генпланов Москвы.

Мастер-план планируют разработать до конца 2025 года. С помощью этого сценария в исторической части города хотят создать образ музея под открытым небом.

В частности, на улицах планируется размещение различных арт-объектов и элементов, рассказывающих местным жителям и туристам о месте, где они находятся. Кроме того, станет больше рекреационных маршрутов.

Как отметил Максим Афанасьев, написание сценария развития города — задача большого количества сообществ, в том числе и тех, которые имеют направления спорта, творчества, спортивного предпринимательства, разных видов креативных индустрий. Без их насмотренности и вовлеченности в жизнь не обойтись, убежден он.

"Наш город уникален тем, что за последние 20 лет сделал такой прогрессивный скачок в развитии. Если 20 лет назад здесь проживало 500 тысяч человек, то сейчас это уже 900 тысяч. Мне неизвестен ни один город в стране, где имеется такая динамика. Сейчас мы на этапе высокой конкуренции за людей. В каждом городе должна быть та среда, которая в первую очередь создаст атмосферу и желание остаться здесь у молодежи. Она должна развиваться, реализовывать свои творческие инициативы, получать достойное образование, медицинскую помощь и, конечно, хорошие впечатления и эмоции от повседневного нахождения в городе", — поделился Максим Афанасьев.

Организатор проекта "Пять верст", директор тюменского марафона Роман Берестовский пожелал, чтобы глава города обязательно включил представителя спортивной общественности в разработку мастер-плана.

"Мы знаем о проблемах, с которыми сталкиваются любители спорта не только в парках, но и на улицах города", — добавил он.

Идеями по поводу трансформации пространства с точки зрения гидов готова поделится экскурсовод Оксана Климерова и ее коллеги. Мэру интересна обратная связь от них, поэтому он планирует организовать встречу с ними в марте.

Глава города убежден, что должны быть амбассадоры разных сообществ. Отметим, впервые Максим Афанасьев заявил о намерении разработать мастер-план исторического центра Тюмени в рамках Тюменского градостроительного форума 8 ноября. Тогда он обратился к застройщикам с предложением сделать его вместе под эгидой администрации.

В декабре 2024 года мэр уже представлял проект по созданию мастер-плана местным предпринимателями. Бизнесмены поделились своими идеями, например, по обустройству в центре пространства "Тюменская слобода".

Инна Пахомова